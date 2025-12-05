Americana inaugura decoração de Natal e programação especial nesta sexta às 19h

Leia + sobre diversão e arte

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove nesta sexta-feira (5), às 19h, a cerimônia de abertura oficial da programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”. O evento acontece na Praça Comendador Müller, no Centro, com o acendimento das luzes que ornamentam o local. A decoração também se estende à região do Portal Princesa Tecelã, na entrada da cidade, que está enfeitada com uma árvore de Natal e um letreiro de Boas Festas.

A decoração, preparada para celebrar a época mais mágica do ano, tem como grande destaque uma árvore de Natal com 12 metros de altura e iluminação de LED, instalada em um ponto de destaque da praça. O espaço ainda conta com um balão interativo, túnel de luzes e portal de pinheiro e estrelas na escadaria. A fonte ganhou adornos com estrelas belgas e um túnel de estrelas, enquanto a fachada da Biblioteca Municipal recebeu a figura do Papai Noel, uma guirlanda gigante e contornos iluminados nas janelas.

A programação deste ano prevê uma série de atrações na região da Praça Comendador Müller. Serão 12 dias de atividades, com apresentações musicais, desfile, corais, presépio vivo e concerto à luz de velas com clássicos do rock (confira a programação completa ao final da matéria).

“A decoração valoriza os espaços públicos e reforça o clima de acolhimento do Natal para as famílias de Americana. A proposta da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi pretende transformar a praça em um ponto de encontro e celebração. Além da iluminação especial, temos uma programação cultural pensada para emocionar e envolver o público, fazendo com que cada morador sinta a cidade mais viva e convidativa”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O público também poderá visitar a Casinha do Papai Noel, uma iniciativa da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), instalada no cruzamento das ruas Trinta de Julho e Vieira Bueno. O espaço funcionará de 5 a 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e aos sábados, das 10h às 13h.

Para completar a agenda de festividades, a Praça da Matriz Velha de Santo Antônio receberá música, intervenções culturais e food trucks entre os dias 15 e 19 de dezembro, das 18h às 22h, promovendo mais um ponto de convivência e entretenimento para a população durante o período natalino.

A programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025” é viabilizada com recursos da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).

Confira a programação completa:

05/12 (sexta-feira)

Início do horário especial do comércio

19h – Cerimônia de abertura e acendimento das luzes

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

19h30 – Combo MPB/Jazz da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos

20h30 – Orquestra Sinfônica Heitor Villa-Lobos e Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”

06/12 (sábado)

18h – Ministério ComVocação – Especial Canções do Frei Gilson

20h – Show com Rosa de Saron – Natal em Família

09/12 (terça-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

18h30 – Fanfarra Heitor Penteado, com desfile pelo Calçadão do Centro

20h – Orquestra Filarmônica do SENAI

10/12 (quarta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Class Rock – “Lendas do Rock” (Concerto à luz de velas)

11/12 (quinta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

20h – Americana Jazz Big Band

12/12 (sexta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

19h – Coral Risoleta ComuniCanto da Escola Estadual Prof.ª Risoleta Lopes Aranha

20h30 – Coral Musipaz

13/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

20h – Pedro Paulo Piano in Concert: Quem quer ouvir Piano?

16/12 (terça-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

19h – Apresentação dos alunos do curso de Produção Cultural do SENAC Americana

17/12 (quarta-feira)

18h – Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e Cia Dondé

20h30 – Orquestra Sinfônica Municipal de Americana com participação especial: “Grupo Choro de Resistência”

18/12 (quinta-feira)

18h – Premiação do Concurso de Decoração Natalina 2025

19h – Orquestra e Coral UMADAME

20h30 – Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e corais convidados

19/12 (sexta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

19h – Coral Ítalo-Brasileiro

20h – Piano In Concert com Mateus Pavan

21h – Hilda Maria: Choro Cantante

20/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Coral Glorificantus

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP