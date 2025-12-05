GRUPO C DEFINIDO!

No sorteio desta sexta (05), o Brasil caiu no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. O caminho rumo à Copa do Mundo 2026 começa a ganhar forma. Agora é foco total para escrevermos um novo capítulo da nossa história. Vamos juntos em busca do hexa!

Mandinga pro Brasil

• Os últimos dois campeões da Copa do Mundo estavam no Grupo C.

• A seleção estava no grupo C em 2002

• Tom Brady, que sorteou o grupo C, ganhou o Super Bowl em 2002.

