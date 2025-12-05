A Polícia Civil de Americana realiza este mês, 18 de dezembro, às 9h, a reconstituição da morte do empresário Renato Bandini, de 42 anos, que era diretor da Bandini Lar e Construção. Renato foi encontrado sem vida na noite de 15 de dezembro de 2024, na sacada do salão de festas do prédio onde residia, no Jardim Girassol, cinco andares abaixo de seu apartamento. O caso ganhou grande repercussão na cidade e agora passa por novas diligências.

O inquérito é conduzido pela Polícia Civil, sob responsabilidade do delegado Dr. Lúcio Antônio Petrocelli, com o acompanhamento e controle externo do Ministério Público, órgão que, ao término da investigação, analisará a existência de elementos para eventual oferecimento de denúncia. A expectativa é de que a reconstituição permita um avanço decisivo no esclarecimento técnico do caso.

Investigações da morte de Renato Bandini trouxeram contradições

De acordo com os autos, a morte de Renato foi inicialmente tratada como suicídio. Ao longo das investigações, surgiram contradições em depoimentos e elementos colhidos. Diante das dúvidas, a defesa da família, representada pelo advogado Ederson Fernando Rodrigues, requereu novas diligências para o total esclarecimento do caso. O inquérito foi então remetido à Vara do Júri de Americana – competente para crimes dolosos contra a vida –, onde as autoridades determinaram medidas como a reconstituição no local e o aprofundamento de provas periciais.

O advogado da família destacou que o objetivo é colaborar juridicamente com a investigação, sem antecipar conclusões. “A reconstituição é uma diligência técnica prevista em lei, utilizada justamente para testar hipóteses e confrontar versões. As contradições surgidas no caso precisam ser esclarecidas com base em prova técnica. A família confia no trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário para que todas as circunstâncias da morte do Renato sejam analisadas com rigor e nenhuma dúvida relevante fique sem resposta, sempre com respeito às instituições e à memória dele”, afirmou Rodrigues.

Renato Bandini era casado com Thalita Vieira e não deixou filhos.

Reconstituição

