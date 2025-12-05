Nova Odessa inicia reparo em semáforo danificado após colisão no Centro

Manutenção já está em andamento após a base do equipamento ser comprometida; previsão é que o semáforo volte a operar em uma semana

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Nova Odessa informa que, na tarde desta sexta-feira (5), o semáforo localizado no cruzamento da Rua Rio Branco com a Rua Primeiro de Janeiro, na região central, foi danificado após um veículo colidir contra o equipamento na saída de uma farmácia.

De acordo com o Setor Municipal de Trânsito, a base da estrutura ficou comprometida e já foi providenciada a substituição. Por questões técnicas, o semáforo, precisará permanecer desativado por alguns dias para que o novo concreto seque corretamente.

A previsão é que o reparo seja concluído dentro de uma semana, garantindo novamente e a fluidez no trânsito da região.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP