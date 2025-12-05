Educação de Sumaré repassa mais R$ 400 mil ao Programa Dinheiro Direto na Escola

No ano, repasse chega a R$ 1,7 milhão; o maior da história do município

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré autorizou um repasse extraordinário de R$ 400 mil às 40 unidades da Rede Municipal por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM). O recurso é destinado diretamente às Associações de Pais e Mestres (APMs), entidades responsáveis pelo apoio administrativo, financeiro e colaborativo das escolas. Cabe às APMs executar ações emergenciais e realizar pequenas melhorias estruturais, sempre de acordo com as regras do programa.

Com este novo aporte, o total repassado às escolas em 2025 chega a R$ 1,7 milhão — o maior volume anual da história do município. Os valores são compostos por uma parcela fixa para cada unidade e outra variável por aluno, calculada a partir da matrícula registrada no Censo Escolar de 31 de outubro de 2025.

Investimento

O secretário de Educação, Lucas Gomes, destacou a importância do investimento. “Esse repasse fortalece a gestão das escolas, oferecendo condições para que as APMs atendam demandas imediatas e promovam melhorias necessárias. Isso garante mais eficiência no uso dos recursos e contribui diretamente para a qualidade das atividades escolares”, afirmou.

Os recursos poderão ser aplicados na compra de materiais e equipamentos de limpeza, investimentos em conectividade, aquisição de materiais pedagógicos para salas multifuncionais, bens permanentes e pequenas adequações de infraestrutura física. Todas as ações devem seguir o artigo 3º do Ato nº 12/2025 e o Plano de Aplicação Simplificado de cada unidade.

Na prática, o repasse extraordinário permitirá que as APMs atuem com maior agilidade em situações emergenciais e necessidades cotidianas, garantindo melhores condições de uso dos espaços, apoio às ações pedagógicas e mais segurança e conforto para estudantes, profissionais da educação e famílias.

