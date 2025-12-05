Timothée Chalamet e Gabriel Medina dividem noite especial em SP

Timothée Chalamet e Gabriel Medina dividem noite especial em piscina de ondas em SP

Leia + sobre Famosos, artes e música

Timothée Chalamet teve uma noite diferente nesta quinta-feira (04) ao visitar a praia do Beyond The Club, em São Paulo — espaço que abriga a maior piscina de ondas da Wavegarden do mundo. O ator esteve no local ao lado do tricampeão mundial e medalhista olímpico Gabriel Medina e do diretor Josh Safdie, antes da exibição inédita de um trecho do filme ‘Marty Supreme’ no BTG Pactual Hall, teatro que integra o complexo do clube.

Antes da apresentação do filme, que chega aos cinemas brasileiros em janeiro, Medina guiou Chalamet em uma caminhada pela praia, apresentando as diferentes áreas do clube e explicando curiosidades sobre o funcionamento do empreendimento, que iniciou seu soft opening para sócios em 28 de novembro. O encontro foi marcado por leveza e comentários sobre a estrutura singular do espaço.

A troca entre os dois acabou criando uma conexão espontânea entre o universo esportivo e a narrativa do longa, que aborda temas como disciplina, superação e busca pela excelência. O momento rendeu registros descontraídos e se tornou um dos destaques da passagem do ator pelo Brasil.

“Foi muito legal ter o Timothée aqui, ainda mais por ele estar vivendo um personagem que passa por um processo intenso de evolução. No surfe, a gente vive isso o tempo todo, então a conversa acabou fluindo naturalmente. Ele ficou impressionado pela praia do Beyond, falou que um dia quer surfar! Ele me contou sobre o personagem do filme, mas também sobre como nossas carreiras têm pontos em comum — rotina, foco, disciplina… coisas que fazem parte dos nossos mundos”, comenta Medina sobre o encontro.

Além de Medina, a noite reuniu nomes de destaque do esporte e da cena cultural. Bob Burnquist — lenda do skate e maior medalhista da história dos X Games, que assina o skate indoor do clube — também esteve presente, assim como as atrizes Bianca Comparato, destaque da série Tremembé, e Giullia Buscacio, protagonista de Os Donos do Jogo.

A noite reforçou o espírito plural do Beyond The Club, que se propõe a promover conexões e oferecer bem-estar em múltiplas dimensões — do esporte à cultura, da experiência ao encontro. Uma celebração que materializou, na prática, o propósito do clube de integrar talentos, histórias e universos em um mesmo espaço.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP