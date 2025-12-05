PagueMenos ataca com Saldão de dezembro hoje e amanhã

A Rede de Supermercados PagueMenos realiza, nos dias 5 e 6 de dezembro, o Saldão de Dezembro, exclusivamente nas 39 lojas físicas distribuídas em 21 cidades do interior de São Paulo. A chegada de dezembro marca um dos períodos mais aguardados pelos consumidores: o início do mês em que muitos brasileiros já receberam a primeira parcela do décimo terceiro salário e começam a se organizar para as compras das festas de final de ano.

O Saldão de Dezembro foi planejado para proporcionar economia real aos Clientes da Rede. A iniciativa contempla itens essenciais do dia a dia, produtos de mercearia, perecíveis, bebidas, itens para as festividades de fim de ano e muitas outras categorias, garantindo oportunidades ideais para quem deseja antecipar compras ou reforçar o estoque da casa. Essa é uma das ações que reforça o compromisso do Supermercados Pague Menos em oferecer experiências de compra completas, convenientes e alinhadas às necessidades de seus Clientes.

A Rede investe constantemente em estratégias que combinem preço, variedade e qualidade. “A experiência do Cliente envolve vários aspectos. É a percepção que ele constrói sobre uma marca conforme se relaciona com ela. Essa construção diz respeito a todos os pontos de contato entre nossa Rede e eles. Por isso, trabalhamos para oferecer uma experiência de compra incrível”, reforça Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos. Segundo ele, o Saldão é uma oportunidade para mostrar, mais uma vez, o quanto o Cliente está no centro.

A Rede de Supermercados Pague Menos, segue com a campanha milionária “Pague Menos Faz Sua Vida Melhor”, que acontece até 31 de dezembro de 2025 e vai sortear um prêmio especial de R$ 1 milhão em barras de ouro, via Loteria Federal. Para participar, basta ser cadastrado no Clube Leve Mais, informar o CPF no ato da compra e acumular 1 número da sorte a cada R$ 150,00 em compras no mesmo cupom fiscal. Valores que não atinjam múltiplos de R$ 150,00 não são acumulados. Além disso, quem pagar suas compras integralmente com o Cartão Pague Menos terá as chances dobradas automaticamente.

A promoção é válida tanto para as 39 lojas físicas quanto para o e-commerce, sendo que, no caso das compras online, os números da sorte são gerados somente após a emissão da nota fiscal e a entrega ou retirada do pedido. Outro diferencial é que, após a primeira compra válida, o Cliente pode resgatar 10 números da sorte extras pelo aplicativo da Rede, acessando o menu inicial em “Campanha” e “Resgatar Números da Sorte Extras”, com disponibilização em até três dias úteis. Uma iniciativa que une praticidade, benefícios exclusivos e a chance de transformar sonhos em realidade.

O Saldão de Dezembro acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, sexta-feira e sábado, em todas as 39 lojas físicas da Rede de Supermercados Pague Menos.

