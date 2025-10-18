🌸 ATENÇÃO Trilha da Primavera – ADIADA 🌸

A Trilha da Primavera, que aconteceria neste sábado (18/10) na Av. Paschoal Ardito, esquina com a Loja Jóia Calçados, será adiada devido à previsão de chuva e risco de temporal.

Pensando na segurança de todos, e para garantir o sucesso e o melhor aproveitamento do evento, vamos remarcar essa atividade tão especial.

Em breve divulgaremos a nova data 🌼

Agradecemos a compreensão e o carinho de todos

SBO KIDS também adiado

Em Santa Bárbara d’Oeste, o evento SBO Kids – Brincar, Aprender e Sorrir, promovido pela Prefeitura, foi adiado para garantir segurança e conforto às famílias.

