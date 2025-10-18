Biblioteca de Americana realiza Feira de Troca de Livros na próxima semana

Leia + sobre diversão e arte

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, em Americana, realiza a tradicional Feira de Troca de Livros na próxima semana, entre os dias 20 e 24 de outubro, das 9h às 16h30. Com mais de 600 títulos disponíveis, o evento é gratuito e permite a renovação do acervo pessoal sem custo adicional.

Para participar, basta levar obras em bom estado de conservação e escolher entre os títulos disponíveis para negociar as trocas. Materiais didáticos, técnicos, enciclopédias ou livros danificados não serão aceitos.

“A Biblioteca é um verdadeiro patrimônio da nossa cidade, com um rico acervo de mais de 57 mil obras à disposição da população. A Feira de Troca de Livros reforça o nosso compromisso com o incentivo à leitura e à democratização do acesso à cultura, criando um ambiente de troca, aprendizado e descoberta para pessoas de todas as idades”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Feira estimula o acesso à cultura e fortalece o hábito da leitura, criando um espaço de interação entre os leitores e permitindo que os participantes descubram novos autores e gêneros literários sem custo algum.

A Biblioteca Municipal está localizada na Praça Comendador Müller, nº 172, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3461-9157.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP