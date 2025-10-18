Espaço TEA de Americana inicia projeto de acolhimento a cuidadores em novembro

O Espaço TEA, dedicado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, no Núcleo de Especialidades de Americana, dará início no dia 6 de novembro ao projeto “Olhar para si: acolhimento para quem cuida”, um grupo terapêutico voltado a cuidadores de pessoas com TEA atendidas pela rede municipal de saúde. A proposta visa oferecer um espaço de escuta, apoio emocional e troca de experiências para mães e familiares que convivem diariamente com as demandas do cuidado.

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, e será conduzido pela equipe técnica do Núcleo de Especialidades. Os encontros acontecerão quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, das 10h às 11h, no próprio Espaço TEA (Rua Goiânia, 80 – Vila Nossa Senhora de Fátima). Não é necessário fazer inscrição prévia, bastando comparecer ao local no horário determinado.

Durante os encontros, conduzidos por uma psicóloga do Núcleo, os participantes terão a oportunidade de compartilhar vivências, expressar sentimentos e refletir sobre as dificuldades e os aprendizados da rotina de cuidado. As reuniões terão formato aberto e dinâmico, permitindo que os temas surjam a partir das necessidades e histórias trazidas pelo grupo.

Quando identificadas situações de vulnerabilidade emocional ou social, os participantes poderão ser encaminhados para acompanhamento especializado, garantindo continuidade ao cuidado.

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia Soares de Andrade, ressalta que o grupo surge como resposta a uma demanda crescente por espaços de escuta voltados a familiares e cuidadores. “Quem cuida também precisa ser cuidado. Esse projeto é uma forma de reconhecer a importância emocional, física e social de quem dedica tempo e afeto ao outro. Ao oferecer acolhimento, fortalecemos o cuidador e, consequentemente, melhoramos a qualidade do cuidado prestado aos nossos pacientes”, destaca.

A coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi, reforça que o projeto está alinhado às diretrizes do Ministério da Saúde, que orientam a criação de grupos de apoio e convivência para famílias de pessoas com TEA. “O ‘Olhar para si’ foi pensado como um espaço seguro, onde cada cuidador possa encontrar acolhimento, compreender seus próprios limites e desenvolver estratégias de enfrentamento mais saudáveis. Cuidar da saúde mental de quem cuida é essencial para promover uma rede de atenção mais humana e efetiva”, afirma.

O grupo “Olhar para si: acolhimento para quem cuida” integra as ações permanentes do Espaço TEA, que já realiza atividades de orientação parental e acompanhamento multiprofissional voltadas a pacientes diagnosticados com o transtorno.

