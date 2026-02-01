A Defesa Civil de Americana informa que o município registrou acumulado de 35,8 milímetros de chuva em menos de 1h, quantidade considerada muito elevada.

Com isso, foram registrados pontos de alagamento na Avenida da Saúde, próximo à rodoviária; na Avenida Brasil, cruzamento com Rua das Paineiras; em trecho da Rua Igaratá; e dentro do Parque Ecológico.

Chuva afetou, mas logo água baixou

Nesses pontos, a água se acumulou por alguns minutos e rapidamente escoou, após o fim da chuva.

No córrego Pyles, cruzamento entre a Av. Raphael Vitta e Rua Gonçalves Dias, também houve acúmulo de água por alguns minutos. Destaca-se que este local passa por manutenção periódica com limpeza e desassoreamento, sendo a última realizada em dezembro de 2025.

Não há registro de vítimas ou casas atingidas por alagamentos.

