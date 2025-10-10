Chuva vem agora a tarde? Veja previsão

A previsão de chuva para a região nas próximas horas é de precipitação moderada, em especial depois das 16h. A região sofre com a estiagem, mas mais especialmente Americana, que enfrenta rodízio de água nas torneiras.

As primeiras gotas de água estão previstas para cair depois das 14h30 com aumento da possibilidade de precipitação às 15h e subindo mais a tendência depois das 16h.

DAE realiza 101 consertos de vazamentos em Americana em dois dias

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 101 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade, entre quarta (8) e quinta-feira (9). O trabalho faz parte das ações de combate às perdas de água na rede de distribuição.

Nos dois dias de serviço, foram realizados 53 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 28 em cavaletes (VAZCAV) e 20 em passeios (VAP), totalizando 101 atendimentos finalizados.

As regiões atendidas foram: Vila Frezzarin, Praia Azul, Jardim da Balsa, Jardim Werner Plaas, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Carioba, Cariobinha, Jaguari, Vila Bertini III, Vila Franciscangelis, Bosque da Saúde, Parque da Liberdade, Jardim Boer, Antonio Zanaga, Jardim Nossa Senhora do Carmo, Parque Novo Mundo, Chácara Machadinho, São Luiz, Vila Cordenonsi e Parque Nova Carioba.

De acordo com o DAE, essas ações são fundamentais para reduzir o desperdício de água e garantir maior eficiência no sistema de abastecimento.

A autarquia reforça a importância da comunicação pelos canais oficiais sempre que for verificado algum vazamento. O registro pode ser feito pela população nos seguintes canais de atendimento:

– Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

– WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

– Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

