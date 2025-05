Os ciclistas de Americana conquistaram três medalhas nas categorias de base da 73ª Prova Ciclística 1º de Maio, realizada na última semana, em Indaiatuba (SP). A equipe representa a Secretaria Municipal de Esportes.

O atleta Alexandre Alvez Maniezzo garantiu o terceiro lugar na categoria juvenil masculino da tradicional prova. Já na disputa do Campeonato Paulista de Resistência, Alexandre voltou ao pódio com mais uma medalha de bronze, novamente na categoria juvenil. Na mesma prova, a ciclista Lara do Nascimento Fernandes também ficou em terceiro lugar, na categoria sub-23 feminina.

“Estamos bastante orgulhosos com o desempenho dos nossos atletas. A conquista dessas medalhas é o resultado de muito trabalho, dedicação e superação. Essas conquistas representam o trabalho coletivo da nossa equipe, mostrando que seguimos firmes, sempre em busca da evolução e mais conquistas para Americana. Gostaria de agradecer também o apoio da Secretaria de Esportes, que tem sido fundamental para o desenvolvimento do ciclismo na cidade”, comemorou o treinador Estevam Mancini.

“O Alexandre e a Lara são jovens dedicados e a cada campeonato conseguem resultados expressivos a nível nacional para o ciclismo de Americana, o que reforça o compromisso da Secretaria em seguir investindo no desenvolvimento esportivo na cidade”, destacou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

A competição reuniu alguns dos melhores ciclistas e equipes do país e contou pontos para o ranking nacional de estrada da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) Classe 3.