Cidade Mirim de Trânsito de SBO recebe visitantes de Rio Preto

Leia Mais notícias da cidade e região

A Cidade Mirim de Trânsito “Álvaro de Souza Teixeira”, localizada no Centro Social Urbano (CSU), recebeu a visita, nesta segunda-feira (20), de representantes da Secretaria de Trânsito e Transporte de São José do Rio Preto. O objetivo foi conhecer o projeto de educação no trânsito, que é referência na região, e trocar experiências para ampliar o projeto existente na cidade.

“A nossa minicidade de trânsito é itinerante e nosso sonho é ter um espaço fixo onde as escolas vão até nós e a gente consiga elevar a educação de trânsito de uma maneira mais ampla, lúdica e divertida. Já visitamos diversas cidades, como São Paulo, Santos, Ribeirão, Botucatu, Sorocaba. Aqui foi a primeira minicidade com carros elétricos, vocês estão de parabéns”, disse a coordenadora de campo do Departamento de Educação para o Trânsito de São José do Rio Preto, Natália Curti.

“É realmente um diferencial, porque dá para se concentrar mais nas leis do trânsito e focar na parte de pedestre que é muito importante”, completou a auxiliar e monitora do Departamento de Educação para o Trânsito, Brenda Taparo.

Multiplica

De acordo com o diretor de educação de trânsito, Paulo Caetano, a intenção é que os alunos que visitam a cidade mirim de trânsito sejam multiplicadores. “Aqui as crianças vivenciam o trânsito em sua essência, participam de forma ativa sendo condutores e pedestres, na teoria e na prática”, concluiu o diretor.

A experiência lúdica na Cidade Mirim começa com o transporte, um micro-ônibus chamado carinhosamente de “Canarinho”, com a identidade do projeto e alarme sonoro que encanta os visitantes.

Após receberem orientações sobre direitos e deveres no trânsito na sala de aula, participam da parte prática com a frota mirim, composta por cinco carros elétricos, dez bicicletas e quatro motocicletas adaptadas. No final da vivência, os alunos recebem a carteira de habilitação mirim e certificado de participação.

A Cidade Mirim de Trânsito “Álvaro de Souza Teixeira” de Santa Bárbara d’Oeste completa 9 anos de atuação em novembro e já atendeu cerca de 28 mil crianças desde sua fundação, em 18 de agosto de 2016. A iniciativa é da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran) e de Educação.

Escolas públicas e particulares, além de entidades de Santa Bárbara d’Oeste e de outras cidades podem agendar visitas gratuitamente pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3463-5233.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP