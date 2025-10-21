SBO Kids: Cerca de 600 crianças participam de programação especial

SBO Kids: Cerca de 600 criançasdos serviços de convivência participam de programação especial

A programação especial do SBO Kids promovida pela Secretaria Municipal de Promoção Social, por meio das entidades que desenvolvem os serviços de convivência em Santa Bárbara d’Oeste, teve interação, cultura e muita diversão durante a última semana. A integração garantiu a alegria das crianças com oficinas, música, dança, capoeira, artesanato e lanchinhos especiais, envolvendo cerca de 600 crianças.

O tema principal foi “Erradicação do Trabalho Infantil”, com a interação do Serviço Social em Promoção à Cidadania Imaculada Conceição (SSPCIC), por meio do AEPETI (Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) na ABE – Casa da Criança, Associação de Melhoria para a Vida (AMEV), Associação de Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM), Emefei “Maria Martiniano Gouveia Valente – Dona Bininha” e CEU das Artes. As crianças apresentaram esquete teatral sobre o tema de maneira lúdica e interativa, contagiando os atendidos pelas entidades.

Na segunda-feira (13), na ABE – Casa da Criança, teve oficina de podcast. Na terça-feira (14), teve oficina de música, dança e apresentação de fanfarra na Emefei “Maria Martiniano Gouveia Valente – Dona Bininha”, promovida pela ABE – Casa da Criança. Na quarta-feira (15), as crianças da SSCPIC apresentaram para a comunidade e famílias a esquete teatral e também seus trabalhos na mostra de artes “Criança Feliz sem Trabalho Infantil”, no CEU das Artes.

Na quinta-feira (16), foi a vez da AMEV sediar o evento, com oficinas de coral, teclado e dança. E, na sexta-feira (17), a AMOBAM promoveu apresentações das crianças com dança, capoeira e artesanato, por meio do Projeto Arco-Íris. No final, as crianças da SSCPI também participaram da dança preparada pela AMOBAM, junto com as crianças da entidade, encerrando a semana especial do “SBO Kids” com muita alegria.

O “SBO Kids” é uma realização do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Esporte, Educação, Cultura e Turismo, Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran) e conta com apoio de diversas entidades, instituições, empresas e voluntários.

A programação realizada durante o mês de outubro será encerrada no próximo domingo, com o Bloquinho Animadinho no Parque dos Ipês, dentro da programação do Palco Aberto, às 16 horas. A atração é gratuita e voltada para o público infantil e familiar.

