Nova Odessa: troca por vale-camisetas da Caminhada Outubro vai até 5ª-feira

Ação une solidariedade e prevenção ao câncer de mama, incentivando a população a participar da caminhada e contribuir com famílias em situação de vulnerabilidade

Leia + sobre diversão e arte

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa em parceira com a Prefeitura Municipal, encerrará nesta quinta-feira (23/10), a troca de doações pelos vales-camisetas da Caminhada Outubro Rosa 2025, que acontece no próximo sábado (25/10). Para participar, basta doar uma lata de leite em pó (380g ou 400g) ou um pacote de fraldas descartáveis (infantil ou adulto). As doações devem ser entregues até as 16h, na sede do Fundo Social, na rua Heitor Penteado, nº 199, Centro.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, a iniciativa tem como propósito estimular a conscientização sobre a saúde da mulher e reforçar a importância da prevenção ao câncer de mama, unindo solidariedade e cuidado em uma única ação. A participação na caminhada é gratuita e aberta a toda a população. “Além de promovermos a conscientização sobre a saúde da mulher, conseguimos transformar cada doação em um gesto concreto de solidariedade. É uma forma bonita de cuidar de si e, ao mesmo tempo, cuidar do próximo”, afirmou.

No dia do evento, os participantes poderão retirar a camiseta mediante apresentação do vale-camiseta no Paço Municipal, entre 7h e 8h da manhã, antes da largada, marcada para as 8h. A caminhada contará com a participação especial da Fanfarra da Melhor Idade de Leme e se encerrará na Praça Central José Gazzetta.

Todos os itens arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade do município, por meio do Fundo Social.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP