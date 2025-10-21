Capivara com seus bebês são resgatados em ação da Guarda Municipal

O Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Municipal de Americana realizou, na tarde desta terça-feira (21), o resgate de uma capivara e seus três filhotes no interior de uma chácara localizada na região da Fazenda Santa Lúcia, próxima à represa do Salto Grande.

A equipe foi acionada por um munícipe após perceber a presença dos animais em sua propriedade. Segundo o proprietário, além da capivara, um jabuti também estava no local. O próprio morador realizou o resgate do jabuti e efetuou sua soltura nas margens da represa.

Já a capivara, que apresentava comportamento agressivo em razão da presença dos filhotes recém-nascidos, precisou ser resgatada pela equipe do GPA. A ação foi conduzida pela subinspetora Bianca e pela GCM Edmar, que verificaram as condições de saúde dos animais e realizaram o manejo seguro da mãe e dos filhotes.

Após o resgate, todos os animais foram levados para soltura em área segura às margens da represa do Salto Grande, onde poderão retornar ao seu habitat natural.

