CIEE reúne mais de 12 mil vagas de estágio nas férias escolares

As férias escolares do meio do ano são consideradas um respiro para a maioria dos alunos, mas para aqueles que desejam ingressar no mundo do trabalho, é sinônimo de oportunidade. Isso porque milhares de estudantes estão concluindo os estudos, ou encerrando os contratos de estágio – que tem obrigatoriamente duração de até dois anos.

Nesta janela de oportunidades, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade da América Latina, projeta a abertura de mais de 12.578 mil vagas de estágio em todo o País.

Apenas o Estado de São Paulo acumula 6,8 mil vagas, considerando a capital, região metropolitana e municípios do interior paulista. A região Nordeste é a segunda maior em número de oportunidades, contabilizando 3,1 mil vagas de estágio entre os meses de junho e julho. No período, o Centro-Oeste contará com 1,6 mil oportunidades e a região Norte com 924.

As milhares de vagas abrangem as mais variadas áreas de estudo, mas os cursos com maior número de oportunidades são Administração, Contabilidade, Direito, Marketing e Pedagogia. Algumas oportunidades contam com benefícios que vão para além daqueles determinados na Lei do Estágio, como Assistência Médica, Assistência Odontológica, ajuda de custo e até a possibilidade de efetivação.

De acordo com Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, o período é o segundo do ano com maior volume de vagas. “O ano ainda não acabou, dá tempo de entrar no mundo do trabalho e começar a vivenciar na prática o que é assimilado em sala de aula”, conta.

Como concorrer a uma das vagas

Para participar dos processos seletivos é necessário realizar o cadastro no Portal CIEE. É fundamental que informações como CEP, e-mail e número de contato estejam corretos. Na plataforma o usuário ainda contará com cursos e poderá enriquecer o perfil por meio de vídeo apresentação e redação online. Todas as ferramentas são disponibilizadas gratuitamente. Os interessados podem tirar suas dúvidas por meio do WhatsApp no número (11) 3003-2433, sendo necessário o uso do DDD 11.

