Ciep Carmelina tem aula com foco na leitura e educação antirracista

Na manhã da sexta-feira (5), a Secretaria de Educação, em parceria com a Roda Educativa e Instituto Acaia, promoveram uma aula compartilhada no Ciep “Carmelina Pellegrino Cervone”, com os estudantes do 2º ano, da professora Patrícia Feliciano. As aulas são registradas em vídeo e, posteriormente, utilizadas em reuniões de horário de estudo coletivo (HTPC) com docentes e coordenadores pedagógicos, favorecendo a reflexão coletiva sobre práticas pedagógicas.

Reconhecidas como importantes estratégias formativas, essas ações buscam articular o desenvolvimento da leitura e do letramento racial dos estudantes, ao mesmo tempo em que reforçam a necessidade de promover uma educação antirracista. O objetivo é fortalecer a fluência e a compreensão leitora dos alunos, em diálogo com temas que valorizem a diversidade e a história afro-brasileira. A iniciativa integra uma estratégia iniciada em 2023 já consolidada como Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) na Rede Municipal de Ensino.

A atividade realizada fez parte da aula 5 da Sequência Didática “Jogos e Brincadeiras Africanas”, elaborada por coordenadores pedagógicos da rede em parceria com a formadora Larissa Aliberti, da Roda Educativa, instituição parceira da Secretaria de Educação na implementação da Lei 10.639/03. Durante a aula, os estudantes tiveram contato com curiosidades sobre o continente africano apresentadas no formato “Você sabia?”. Em seguida, compartilharam as descobertas com colegas, promovendo a troca de saberes e o reconhecimento da contribuição africana para a cultura e a história.

