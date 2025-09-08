Um adolescente levou uma arma a uma escola estadual em Americana esta segunda-feira e o caso foi parar na delegacia. O caso aconteceu na escola estadual Maria Lucia Padovani De Oliveira, na Praia dos Namorados. O adolescente de 14 anos teria ameaçado outros colegas de classe e o caso vinha desde o retorno das férias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Pais de outros alunos já teriam sido alertados e pediram para a direção da escola que observasse a mochila do estudante, mas os pedidos não puderam ser atendidos. Os pais foram informados que o aluno deixaria de ir à escola por alguns dias, mas hoje ele voltou e teria mostrado a arma ameaçando outros colegas.

Arma e ameaças

O NM teve acesso a conversas de pais alertando a escola, com a resposta de ‘mãos atadas’ por conta da legislação. O caso foi parar na delegacia com o aluno e representantes da escola indo registrar Boletim de Ocorrência.

Mais notícias da cidade e região