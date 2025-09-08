Palco Aberto leva música, dança e cultura popular a parques de Santa Bárbara

Leia + sobre diversão e arte

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove neste mês mais uma edição do Palco Aberto, projeto realizado em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural e viabilizado pelo Fundo Municipal de Cultura. A iniciativa contempla uma ampla variedade de expressões artísticas, reunindo atrações culturais gratuitas e abertas a todos os públicos, divididas entre as categorias cênicas e musicais. Toda programação é gratuita.

A programação do mês traz três apresentações: Bloco do Traquitana no dia 14; GrandPlié com espetáculo “Doce Amargo” no dia 21 e Banda das Bárbaras no dia 28, destacando a diversidade da produção cultural barbarense.

Programação de Setembro:

14/09 (domingo), às 16h – Parque dos Ipês

Música | Bloco do Traquitana

O Bloco do Traquitana resgata a tradição carnavalesca com antigas marchinhas, músicas de axé e enredos de escolas de samba, em uma celebração alegre e nostálgica que promete animar todas as idades. Crianças fantasiadas são parte da festa, tornando a tarde ainda mais divertida.

21/09 (domingo), às 9h – Parque dos Jacarandás

Dança | GrandPlié – “Doce Amargo”

O espetáculo de jazz dance “Doce Amargo”, do GrandPlié Studio de Dança e Teatro, conduz o público por uma jornada de sentimentos que refletem as dualidades do amor. A apresentação mescla técnica, emoção e reflexão, transformando o aprendizado em sala de aula em expressão artística viva e inspiradora.

28/09 (domingo), às 16h – Parque dos Ipês

Música | Banda das Bárbaras

Formada por seis integrantes (voz, contrabaixo, guitarra, teclado, bateria, percussão e trompete), a Banda das Bárbaras nasceu do bloco carnavalesco fundado em 2016. Desde 2020, consolidou-se em formato de banda amplificada em trio elétrico, levando energia e animação aos carnavais de rua de Santa Bárbara d’Oeste.

Confira detalhes das demais apresentações do Palco Aberto:

Outubro

04/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Narrativa Oral | Thiago Gonçalves – Buuu… Medinho

05/10/2025 – 16h | Jacarandás | Teatro | Trupe Dona Formiga – A Floresta Mágica e o Livro Perdido

11/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | Casa Dois João – Histórias de Montar: Qual seu vaso?

12/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Dario Welton – Encontro das Princesas

18/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | NAC – Alinhavando

19/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Hellen Chiquetto – As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel

26/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | O Bloquinho Animadinho

Novembro

08/11/2025 – 16h | Jacarandás | Narrativa Oral | Poeta Júlia Motta – Cenopoesia: A Palavra em Manifesto

09/11/2025 – 16h | Jacarandás | Hip Hop | Will Masca – Batalha do CEU

15/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Samba do Negro Silva – Samba Raiz

16/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Flavinho no Pagode – Pele Preta

29/11/2025 – 16h | Jacarandás | Música | Projeto Samb’Ajuda – Samba e Raiz

30/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Robson Cruz e Banda

Veja os endereços dos parques:

Parque dos Ipês

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte

Parque dos Jacarandás

Rua do Estanho, s/nº, Mollon

Entrada gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP