Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o “Porquinho da Paulista” é atacado por um manifestante com um garfo durante o ato pró-Bolsonaro que estava acontecendo na Avenida Paulista, região central de São Paulo, nesse domingo (7/9).
Ataque a porquinho da paulista
Gente, um Velho me atacou com um garfo hoje na Av Paulista, tinha uma criancinha dançando comigo, que ficou até assustada… conseguem me ajudar achar qual o nome dele pra eu abrir um B.O.
