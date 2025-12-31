Vem de dicas- A Região Metropolitana de São Paulo enfrenta, há cerca de três anos, chuvas abaixo da média histórica, o que tem exigido ajustes operacionais nos sistemas de abastecimento, deliberados pelos órgãos reguladores e em vigor desde agosto de 2025.

Nos últimos dias, a elevação das temperaturas provocou aumento do consumo de água, que chegou a 60% acima da média em algumas regiões. Essa situação pressiona os sistemas e tem causado intermitências no abastecimento, principalmente nos horários de pico, o que demanda manobras operacionais contínuas.

O cenário é agravado por 2025 registrar um dos menores volumes de chuvas da última década, dificultando a recuperação dos mananciais e a manutenção da regularidade do fornecimento.

Diante desse quadro, a Sabesp reforça a necessidade do uso consciente da água e pede a colaboração da população. A orientação é priorizar o consumo essencial, voltado a alimentação e higiene.

A Companhia mantém atuação ininterrupta, com equipes mobilizadas, reforço na produção e distribuição e apoio de caminhões-pipa para preservar o equilíbrio do sistema e acelerar a normalização dos serviços.

Como resultado dessas medidas, entre os dias 23 e 29 de dezembro, foram realizadas aproximadamente 5.250 viagens de caminhões-pipa, com a entrega de cerca de 31,5 milhões de litros de água em pontos críticos das regiões afetadas.

A cidade de São Paulo também bateu novo recorde de calor em 2025 e registrou a maior temperatura em 64 anos para um dia de dezembro, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Neste domingo (28), a temperatura máxima atingiu 37,2°C às 16h, na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, superando o recorde de 36,2°C verificado na sexta-feira (26). Trata-se da maior máxima para um dia de dezembro desde 1961.

Cinco dicas para economizar água

Reduza o tempo de banho. Cada minuto a menos economiza até 15 litros de água; Reaproveite a água da máquina de lavar. Utilize-a para limpar áreas externas ou dar descarga; Evite lavar carros e calçadas. Use balde e limpe com vassoura sempre que possível; Feche a torneira ao escovar os dentes ou ensaboar a louça. Uma torneira aberta pode gastar até 12 litros por minuto Verifique vazamentos. Pequenas goteiras representam perda de grande volume de água ao longo do dia.

Essas ações ajudam a reduzir o impacto sobre os sistemas e a garantir o abastecimento. A recuperação do fornecimento ocorre, em geral, durante a noite, quando o consumo diminui.

A Sabesp segue monitorando os sistemas de produção e distribuição e ajustando operações conforme a necessidade, com o objetivo de manter o abastecimento em todas as regiões.

