Fogos de artifício no Réveillon exigem atenção redobrada com cães e gatos

Veterinária da WeVets alerta para riscos físicos e emocionais em um dos períodos mais críticos do ano para os pets

A chegada do Réveillon costuma ser sinônimo de celebração, mas, também, de um dos períodos mais críticos do ano para a saúde e o bem-estar dos cães e gatos. O barulho intenso e imprevisível dos fogos de artifício pode desencadear crises de ansiedade, pânico, fugas, acidentes e até quadros clínicos mais graves, como taquicardia, convulsões e lesões traumáticas.

De acordo com a WeVets, maior grupo de saúde veterinária do Brasil, os atendimentos de urgência relacionados ao estresse causado por fogos aumentam na virada do ano, especialmente entre cães idosos, filhotes e animais que já apresentam sensibilidade a ruídos. “O impacto, além de emocional, pode ser físico, pois em situações de pânico, o cão pode se ferir tentando fugir, atravessando janelas, rompendo cercas ou manifestando alterações respiratórias ou cardíacas, principalmente se já houver doença pré existente”, explica Renata Tolezano, médica-veterinária e coordenadora clínica da WeVets.

Os cães e gatos possuem audição muito mais sensível do que os humanos, o que faz com que os estampidos sejam percebidos como ameaças reais. Tremores, vocalização excessiva, salivação, respiração ofegante, inquietação, tentativas de se esconder, perda de controle urinário e comportamento agressivo são alguns dos sinais mais comuns de estresse agudo.

Para reduzir os riscos, a recomendação é que os tutores adotem medidas preventivas antes da noite da virada. Manter o pet em um ambiente seguro, fechado e silencioso, com portas e janelas protegidas, ajuda a evitar fugas e acidentes. Sons contínuos, como televisão ou música em volume moderado, podem ajudar a abafar os ruídos externos. Itens familiares, como camas, cobertores e brinquedos, também contribuem para transmitir sensação de segurança.

Outra orientação importante é não deixar os pets sozinhos durante a queima de fogos, sempre que possível. A presença do tutor pode reduzir o nível de ansiedade, desde que sem reforçar o medo com comportamentos excessivamente protetores. “Abraçar ou tentar acalmar de forma ansiosa pode reforçar a percepção de perigo. O ideal é agir com naturalidade e manter a rotina o mais estável possível”, orienta a profissional.

O uso de medicamentos para reduzir ansiedade e calmantes podem ser considerados, mas devem ser utilizados sob prescrição médico veterinária de acordo com as individualidades de cada pet. A automedicação é perigosa e pode causar intoxicações graves. Em alguns casos específicos, o médico-veterinário pode indicar estratégias comportamentais ou suporte clínico adequado, especialmente para cães que já apresentam histórico de pânico severo.

Além dos cuidados imediatos, a WeVets reforça a importância da identificação dos pets. Coleiras com plaquinhas e dados atualizados aumentam as chances de reencontro caso o animal fuja assustado.

“A virada do ano deve ser um momento de celebração também para os pets. Com planejamento, informação e acompanhamento profissional, é possível reduzir riscos e garantir que cães e tutores atravessem o Réveillon com mais tranquilidade e segurança”, reforça a médica-veterinária.

Estudos e levantamentos recentes reforçam que o impacto dos fogos de artifício sobre os cães é amplo.. Segundo o The MIT Press Reader, até 50% dos cães apresentam medo dos fogos, com sinais que vão de ansiedade intensa a comportamentos de fuga e pânico. No Brasil, dados indicam que mais de 60% dos animais domésticos demonstram reações de estresse, como tentar se esconder, vocalizar excessivamente ou perder o controle corporal durante os estampidos.

Em quadros mais severos, esse estresse pode evoluir para taquicardia, convulsões e até danos auditivos, além de aumentar o risco de acidentes graves quando o animal tenta escapar do ambiente em pânico.

Sobre a WeVets

A WeVets é um grupo de excelência em saúde veterinária que oferece cuidado completo para pets, reunindo hospitais 24h, plano de saúde, diagnóstico avançado e uma rede credenciada qualificada. Suas unidades contam com consultas, vacinas, exames, mais de 20 especialidades, cirurgias, internação, emergência e UTI, garantindo atendimento contínuo, da prevenção aos casos de alta complexidade. Em parceria com a Ânima Educação, mantém o maior programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária do Brasil, reforçando seu compromisso com a evolução da saúde pet no país.

