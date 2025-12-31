O empresário Oscar Maroni, dono do famoso Bahamas Hotel Club, morreu nesta quarta-feira, 31 de Dezembro, aos 74 anos, em São Paulo. A morte ocorreu sem divulgação da causa, de acordo com a nota publicada no site do estabelecimento.

Na mensagem, a família afirmou que ele “viveu intensamente e foi fiel às suas convicções e à sua liberdade”.

Figura constante na noite paulistana por décadas, Maroni construiu uma trajetória marcada por controvérsias, disputas judiciais e embates públicos com autoridades. Ao mesmo tempo, tornou-se um personagem recorrente no debate sobre os limites entre entretenimento adulto, legislação e costumes no Brasil.

Oscar Maroni polêmicas e processos

Desde a abertura do Bahamas, em Moema, na Zona Sul da capital paulista, o local ganhou notoriedade por atrair garotas de programa e por desafiar normas administrativas.

Por isso, ao longo dos anos, o empresário enfrentou uma série de processos judiciais relacionados ao funcionamento da casa.

Em 2007, quando o espaço operava como boate, Maroni chegou a ser preso por decisão da Justiça, sob acusação de exploração da prostituição.

Ele deixou a prisão cerca de um mês depois. Na época, a investigação sustentava que o estabelecimento promovia atividades ilegais, ainda que a prostituição, em si, não configure crime no país.

