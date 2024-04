O mistério que envolvia o Americana Mall finalmente chegou ao fim. Depois de muita expectativa, o shopping de Americana tem o prazer de anunciar nesta quinta-feira (18), em evento especial para convidados, uma adição marcante ao seu espaço: o Cine A, uma prestigiada franquia de cinemas que inaugurou suas operações em 2004, em Minas Gerais, e desde então tem expandido sua presença por diversos estados do país, contando agora com mais de 55 salas.

“Nós estávamos prospectando a cidade de Americana há algum tempo por ser um polo muito atrativo de desenvolvimento econômico. Quando surgiu a oportunidade de realizarmos uma parceria com o Americana Mall, percebemos que era o momento certo. Nossas salas de cinema contarão com uma arquitetura funcional, que mescla uma estética agradável ao bem-estar e o conforto do cliente. A sustentabilidade é um diferencial e estamos contentes também em contribuir para a saúde do planeta”, afirma Silvio Gutierris Brittis, diretor da Rede Cine A.

Equipadas com tecnologia de ponta, que inclui projeção a laser, 3D e 4K, além do aclamado sistema de som Dolby Atmos, as 6 salas oferecerão aos frequentadores do Americana Mall um ambiente de excelência, com poltronas de couro reclináveis, acessibilidade aprimorada e áreas VIP.

Um destaque notável é o compromisso com a sustentabilidade: o espaço é alimentado por energia solar, demonstrando uma abordagem inovadora e ecoconsciente. Sistemas de captação de água e práticas de reciclagem inteligentes contribuem para uma experiência cinematográfica alinhada com as demandas contemporâneas do mundo.

A arquitetura do Cine A não apenas encanta por sua estética, que promove conforto e bem-estar aos clientes, mas também pela sua funcionalidade inovadora, aproveitando ao máximo a luz natural e a ventilação eficiente.

Este é mais um marco na trajetória da empresa, cujo sucesso tem sido reconhecido pela imprensa especializada. Desde sua origem como Cine Art Café, o Cine A tem prosperado, conquistando uma posição de destaque no mercado e planejando expandir ainda mais sua presença.

“Estamos muito felizes com a chegada do Cine A ao Americana Mall. Todo o mistério que criamos envolvendo a preparação para o anúncio e o evento especial desta quinta-feira foi feito com muito carinho para que ele tivesse a devida atenção que merece. Por conhecermos de perto o projeto do Cine A, podemos assegurar que se trata de um cinema muito confortável com tecnologia de ponta”, comentou Marilia Graciela Ferretti, gerente de marketing do Americana Mall.

*Sobre o Shopping*

O Americana Mall não é apenas um shopping, mas um moderno LifeStyle Center. Com uma arquitetura inovadora, o espaço terá as praças como o centro de seu empreendimento e tudo acontecerá em torno delas.

Ao seu redor, em uma área de 28 mil m² os clientes poderão desfrutar de 120 lojas, praças de alimentação, restaurantes, salas de cinema, mais de 900 vagas de estacionamento, torres residenciais e salas comerciais.

Trata-se de um investimento de mais de 250 milhões de reais, o maior no setor privado nos últimos 10 anos de Americana, com previsão de geração de 3.500 empregos diretos e indiretos.

