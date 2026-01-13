Cine Biblioteca, em Americana, exibe “Os Caras Malvados 2” nesta 4ª-feira

Leia + sobre diversão e arte

O Cine Biblioteca, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, exibe gratuitamente a animação “Os Caras Malvados 2” nesta quarta-feira (14), às 14h, na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”. A exibição de filmes voltados ao público infantil ocorre todas as quartas durante o mês de janeiro, sempre no mesmo horário. A Biblioteca fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

“Os Caras Malvados 2” tem classificação indicativa livre. Na produção, o Sr. Lobo e sua turma de foras-da-lei tentam virar a página e se tornar cidadãos exemplares, mas logo descobrem os desafios de viver uma vida honesta.

“A seleção de filmes do Cine Biblioteca traz obras atuais exibidas gratuitamente, sendo uma ótima opção para diversos públicos”, destacou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Atração

No dia 21, a atração é o filme “Quarteto Fantástico”. Na aventura, uma família de heróis deve defender a Terra de um ser espacial voraz chamado Galactus e de sua enigmática mensageira, a Surfista Prateada. A classificação indicativa é 12 anos.

A programação do Cine Biblioteca será encerrada no dia 28, com a exibição de “Elio”. A animação apresenta um garoto de 11 anos que se vê transportado pela galáxia e confundido com o embaixador intergaláctico do planeta Terra. A classificação é livre.

A Biblioteca Municipal de Americana funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP