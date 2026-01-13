Jurassic Kids estreia no Tivoli e leva crianças ao universo dos dinossauros

Nova atração chega à Praça de Eventos e integra a programação especial de férias; final de semana terá nova edição da Oficina Tivossauro

O Tivoli Shopping amplia sua programação de férias com a estreia do Jurassic Kids, nova atração temática que promete encantar as crianças e proporcionar momentos de diversão e aventura em um ambiente lúdico e seguro. A atração, que já está em funcionamento, ficará instalada até 8 de março na Praça de Eventos.

Voltado para crianças a partir de 3 anos e com altura máxima de 1,40 metro, o Jurassic Kids reúne um circuito interativo com diversas atividades, como passagens com pequenos obstáculos, escorregadores, piscina de bolinhas e infláveis, tudo ambientado em um cenário inspirado no universo dos dinossauros.

Pensado para garantir conforto e segurança, o espaço conta com piso revestido em grama sintética, placas coloridas de EVA, além de revestimento com espuma de proteção.

O ingresso custa R$40 por 30 minutos, com acréscimo de R$1 por minuto caso o tempo seja excedido.

“O Jurassic Kids chega para somar à nossa programação de férias, oferecendo uma opção super divertida para as crianças. Buscamos sempre atrações que estimulem a imaginação e proporcionem momentos de lazer para toda a família”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Vila Tivossauro movimenta o fim de semana com atividades gratuitas

Além da nova atração, o Tivoli recebe neste final de semana, dias 17 e 18, mais uma edição da Vila Tivossauro, com oficinas gratuitas. No sábado acontece o Terrário Dino e no domingo a Escavação de Dinossauros.

As oficinas têm duração de 45 minutos e acontecem em frente ao Restaurante Estação Valentina, entre as 14h e 17h. As inscrições são por ordem de chegada, feitas presencialmente a partir das 13h.

Voltadas para crianças de 4 a 12 anos, as oficinas buscam estimular a criatividade e o aprendizado por meio de atividades temáticas ligadas ao universo dos dinossauros.Com monitores capacitados, preparados inclusive para atender crianças com TEA e outras necessidades, garantindo um ambiente acolhedor e inclusivo para todos os participantes.

Serviço:

Vila Tivossauro

Sábado e domingo, dias 17 e 18 de janeiro de 2026

Às 14h, 15h, 16h e 17h (inscrições presenciais a partir das 13h). Duração aproximada: 45 minutos cada sessão.

Atração gratuita | Crianças 4 a 12 anos

Em frente ao Restaurante Estação Valentina | Tivoli Shopping

Jurassic Kids

Até 08 de março de 2026

Praça de Eventos | Tivoli Shopping

Para crianças a partir de 3 anos, até 1,40m.

R$40 por 30 minutos (para cada minuto excedente, acréscimo de R$1).

