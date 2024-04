A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, promove nesta quarta-feira (17/04) mais uma ação do Projeto “Cultura nos Bairros”, que leva entretenimento e lazer para os bairros da cidade. A iniciativa, apelidada de “Cinema no Bairro”, vai exibir o filme “Elementos”, uma animação de sucesso do cinema, que conta a história de uma cidade onde os habitantes de fogo, água, terra e ar convivem.

Nesta quarta-feira, o “Cinema no Bairro” acontece na Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, no Jardim Marajoara, a partir das 19h30. O evento, produzido pela empresa Brasil Eventos, conta com uma tela inflável que recebe a projeção do filme, cadeiras para acomodar o público e distribuição gratuita de pipoca.

“Essa é mais uma ação do Departamento de Cultura e Turismo visando a descentralização das ações culturais, conforme determinação do prefeito Leitinho. Desde o ano passado, temos levado atrações para os bairros e isso se consolidou através do ‘Cultura nos Bairros’, que já aconteceu em dois bairros diferentes neste ano”, explicou Lucas Camargo, responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo.

Lançados em 2023, os Projetos “Cultura nos Bairros” e “Ruas de Lazer” da Prefeitura de Nova Odessa tiveram edições em várias praças da cidade, como no próprio Jardim Marajoara, no 23 de Maio/Jardim São Manoel, Jardim dos Lagos e Jardim Fibra/Terra Nova. As ações são realizadas, conforme cada caso, pelo Departamento de Cultura e Turismo e/ou pela Secretaria de Esportes e Lazer, com apoio das demais secretariais municipais.

SINOPSE

“Elementos” é um longa-metragem que se passa na Cidade Elemento, um lugar onde os habitantes do fogo, água, terra e ar vivem em harmonia. A história apresenta Ember, uma jovem impetuosa, cuja amizade com Wade, um garoto sentimental, divertido e que segue o fluxo das coisas, desafia suas crenças sobre o mundo no qual vivem.

SERVIÇO

Cultura nos Bairros: Cinema Ao Ar Livre

Quando: Quarta-feira, 17 de março de 2024, às 19h30

Local: Praça Vera Luzia S. Lorenzi, Avenida Brasil, Jardim Marajoara