Davi vence BBB 24 com 60%: prêmio de R$ 3 milhões

Do Africanize: “Davi não apenas mereceu o prêmio, mas o conquistou.

Ele sofreu desumanização e foi rotulado como agressivo, mentiroso, arrogante, manipulador, sociopata, abusador, alguém que se faz de vítima, uma pessoa ruim, interesseira, mesquinha, avarenta e que desperdiça comida.”

Ainda assim, diante de todos os esforços para provar o contrário, ele persistiu, quase desistiu, mas continuou. Mesmo com a vitória, ainda haverá aqueles que tentarão deslegitimar tudo o que ele passou para chegar até aqui, mas como bem disse o saudoso Criolo: ‘Uns preferem morrer a ver um preto vencer’.

