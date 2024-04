Gama recupera carro roubado largado no canavial

Agentes da Gama recuperaram um carro abandonado em um canavial

em Americana esta terça-feira. Homens da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal localizou encontraram o VW Gol na manhã desta terça-feira (16). Ninguém foi detido na ação.

O caso começou por volta das 9h20. A equipe da Romu subinspetor Dinael e Aguilera, recebeu uma solicitação seguiu para um canavial próximo a Rodovia Ivo Macris (Americana-Paulínia).

No local, os agentes encontraram um Gol que havia sido furtado ainda no domingo (14) na vizinha Sumaré.

O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil de Americana e o veículo foi removido para o pátio municipal.

