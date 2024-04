Oito não eleitos em 2020 tiveram 1000+ votos

Oito candidatos não eleitos em Santa Bárbara d’Oeste

em 2020 tiveram mais de mil votos nas urnas. Dois deles assumiram o mandato por motivo de morte e afastamento. O presidente da Câmara Paulo Monaro (PSD) foi eleito pelo MDB e ficou na suplência de Uruguaio, que morreu em 2022. Juca Bortolucci (MDB) ficou na suplência do PV e entrou no lugar do secretário de Governo Joel do Gás.

Os destaques ficaram com Pereira (PT) e Gustavo Bagnolli (PL). Eles tiveram mais de 1300 votos, ficaram entre os 15 mais votados mas não chegaram a assumir o mandato. Pereira sequer ficou na suplência porque o PT não atingiu o coeficiente para ter ao menos uma cadeira.

Leia + sobre política regional

Isac Motorista REPUBLICANOS ELEITO 2,34% 2.155