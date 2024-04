Estagiários do curso superior de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana) promoveram recentemente mais um levantamento antropométrico, desta vez de alunos da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica, antiga EMEFEI) Paulo Azenha, na Avila Azenha/Jardim Fadel, em Nova Odessa. O objetivo foi avaliar o estado nutricional de crianças, por meio de parâmetros como circunferência e dobras cutâneas.

Brenda Laudissi, Mateus Turcato e Nicollas Oraboni estavam sob orientação das professoras do curso, Glenys Mabel e Joseane Almeida, e foram supervisionados na unidade pelas nutricionistas responsáveis pelo Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura de Nova Odessa, Juliana Pissaia Savitsky e Reginalda Costa.

“A Antropometria permite identificar as tendências de crescimento e desenvolvimento infantil. Estas métricas são marcadores úteis para identificar potenciais problemas nutricionais, como obesidade, excesso de peso ou desnutrição”, explicou Juliana.

Para a profissional da Rede Municipal – que também é professora universitária –, “os estagiários contribuem assim para uma intervenção precoce e direcionada, melhorando a saúde e o bem-estar das crianças, através da obtenção de medidas antropométricas”. “Além disso, estudos deste tipo apoiam políticas públicas e iniciativas educacionais que apoiam o exercício físico e uma dieta equilibrada”, acrescentou.

Para a colega Reginalda Costa, “a iniciativa dos estagiários mostra como a comunidade acadêmica se dedica a melhorar a saúde da população, principalmente dos jovens em crescimento e desenvolvimento”. “Para garantir que as próximas gerações tenham um futuro mais promissor, é muito importante que a administração escolar e o poder público trabalhem em conjunto para incentivar comportamentos saudáveis desde cedo”, apontou a nutricionista do Município.

A Prefeitura de Nova Odessa mantém, através do Setor de Alimentação Escolar (mais conhecido como “Merenda Escolar”) da Secretaria Municipal de Educação, diversas parcerias com o curso de Nutrição da Faculdade de Americana, além das avaliações antropométricas periódicas de alunos da Rede Municipal. Entre elas, destacam-se os testes de aceitabilidade de novos ingredientes.

A MERENDA ESCOLAR

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental 1, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo cerca de 5,2 mil alunos. Todos recebem diariamente todas as refeições previstas no PNAE. O Município atende ainda, com merenda escolar, as ONGs Apae, Casa Abrigo Casulo e SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) a “guardinha” da cidade.

A equipe é composta por cerca de 190 profissionais, incluindo os 14 colaboradores municipais que atuam na central, localizada na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no antigo CTPV. Diariamente, são servidas cerca de 13.600 refeições, incluindo 3.800 desjejuns, 3.800 almoços, 3.800 jantares e 2.200 lanches para os alunos de período integral.