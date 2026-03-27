O CineSolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, será vivenciado ao ar livre em Americana (SP), na terça-feira (31/03), a partir das 18h30, na Praça Oscar Ignácio Souza. Em caso de chuva, o evento acontece no CIEP Professor Octávio Cesar Borghi. Com acesso gratuito e livre para todas as idades, a sessão de cinema aborda temas como sustentabilidade, ciências e tecnologia e, na telona, serão exibidos curtas-metragens e a animação “Divertida-Mente 2”. Os filmes contam com recursos de acessibilidade e tem distribuição de pipoca.

A 7ª edição do CineSolar é viabilizada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com patrocínio do Grupo CPFL Energia, que tem a State Grid como acionista majoritária, e apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura Municipal de Americana, por meio das Secretarias de Educação e de Cultura e Turismo, e é realizada pela Brazucah Produções e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Leia + sobre famosos, música e mais

O protagonista do projeto é o furgão do CineSolar, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. O veículo é adaptado com placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: cadeiras, banquetas, sistemas de conversão e armazenamento de energia, som, projeção e a própria tela. Com luzes coloridas, decoração de material reciclado e objetos interativos (como laser e bola de plasma), o espaço ensina, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

“Acreditamos que a arte e o cuidado com o meio ambiente transformam vidas. Por isso, o CineSolar oferece acesso gratuito a um cinema movido a energia solar e ao ar livre. A ideia é trazer consciência ambiental de forma leve e lúdica. Nossa sessão vai além de assistir a filmes, é sobre viver momentos que conectam pessoas, histórias e sonhos”, diz Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar.

O CineSolar e o CineSolarzinho integram a frente Circuito CPFL, do Instituto CPFL. Em 2026, neste primeiro semestre, os projetos vão passar por diversas cidades do estado de São Paulo. Depois, seguem para outros estados. As sessões também contam com curtas-metragens e filmes que aproximam o Brasil da milenar cultura chinesa.

“O Circuito CPFL é guiado pela convicção de que cultura e sustentabilidade caminham juntas e têm o poder de transformar realidades. Ao apoiar o CineSolar, há mais de 10 anos, contribuímos para levar arte, ciência e tecnologia movidas a energia limpa de forma acessível às pessoas, criando momentos de encontro, pertencimento e aprendizado. São experiências gratuitas que ampliam oportunidades, fortalecem comunidades, gerando impactos positivos que permanecem para além da sessão de cinema”, afirma Daniela Ortolani Pagotto, head do Instituto CPFL.

PROGRAMAÇÃO Cinesolar

Americana/SP

Sessões de Cinema

(filmes com recursos de acessibilidade)

Data: Terça-feira (31/03)

Horários: 18h30 – 1ª sessão: curtas-metragens

19h30 – 2ª sessão: ‘Divertida-Mente 2’

Entrada: livre – não precisa de ingresso

Atração: pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar

Local: Praça Oscar Ignácio Souza – Cidade Jardim – Americana/SP

Local em caso de chuva: CIEP Professor Octávio Cesar Borghi – Rua das Hortências, 1555 – Cidade Jardim

Veja aqui: SINOPSES DOS FILMES

Sobre o CineSolar

Lançado em 2013 pela Brazucah Produções, o CineSolar é o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia solar e transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema. Já realizou 3300 sessões gratuitas, com exibição de 314 longas e curtas-metragens, para cerca de 500 mil pessoas em mil cidades brasileiras de 23 estados e do Distrito Federal. Também promoveu mais de 850 oficinas de audiovisual para estudantes, com temas de sustentabilidade.

O projeto, que cumpre 10 dos 17 ODS, já percorreu mais de 400 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais, principalmente as nacionais, promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

O CineSolar já gerou mais de 4 milhões de watts e, em parceria com a Ecooar, realiza ações ambientais compensando 79,21 toneladas de CO2e, em 10 anos, através do plantio de árvores nativas e da certificação de créditos de carbono, com a manutenção de florestas em áreas de preservação permanente, em Garça (SP).

Também promove ações em conjunto com a Unesco no Brasil e a Unipaz (Universidade Internacional da Paz). Integra a Solar World Cinema, uma rede internacional de cinemas itinerantes movidos a energia solar, e conta com a parceria solar da Clarios – com a bateria Heliar e a Freedom Estacionária, da EnergySeg Engenharia e da Ecori Energia Solar. Saiba mais em: linktr.ee/cine.solar.

Sobre o Instituto CPFL

Desde 2003, o Instituto CPFL (ICPFL) é a plataforma de investimento social privado do Grupo CPFL Energia, desenvolvendo projetos nas áreas de esporte e cultura como instrumentos estratégicos de transformação social nas comunidades onde o grupo atua. Alinhados à Estratégia ESG do Grupo CPFL, nosso compromisso é apoiar e incentivar programas sociais que utilizam a nossa energia para transformar a realidade das comunidades onde estamos presentes. Nosso objetivo é gerar impactos positivos, duradouros e construir um futuro promissor para a sociedade. Com esse propósito, coordenamos as iniciativas de protagonismo social do Grupo CPFL, promovendo ações junto às comunidades em que atuamos por meio das frentes: CPFL Jovem Geração, CPFL Intercâmbio Brasil-China, Circuito CPFL, CPFL nos Hospitais e Café Filosófico CPFL.