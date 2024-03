O CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste receberá 10 apresentações do Circo das Nações. A estreia está marcada para esta sexta-feira (15), às 20 horas. Com malabarista, mágico, palhaços, cubo olímpico, faixa aérea, contorcionismo e personagens infantis, os espetáculos acontecerão também nos dias 16, 17, 22, 23 e 24 deste mês. Nos dias 16, 17, 23 e 24, sábados e domingos, serão duas sessões, às 17h30 e às 20 horas. No dia 15, 19, 20, 21 e 22 apenas uma, sempre às 20 horas.

Os ingressos custam R$ 20 (adulto/sem bônus), R$ 15 (adulto/com bônus),R$ 15 (criança/sem bônus) e R$ 10 (criança/com bônus).

Anteriormente chamado de Circo Mágico Nacional, o Circo das Nações tem suas origens no Circo Bartolo e Irmãos, criado há 100 anos pelo italiano Felipe Bartolo que aprendeu o ofício na Itália, ainda criança. Ele veio para o Brasil em 1905, trabalhou para diversas companhias circenses. Mais tarde, o filho José Bartolo comprou o circo alemão Berlim.

Hoje Antônio Bartolo, um dos filhos de José Bartolo, junto da esposa e seus filhos seguem em apresentações em todo país com seus próprios recursos, esforço, garra, trabalho e perseverança para manter a tradição.

Serviço:

Circo das Nações

Estreia: Dia 15 de março, às 20 horas

Dias 16 e 17 de março, às 17h30 e às 20 horas

Dias19, 20, 21 e 22 de março, às 20 horas

Dias 23 e 24 de março, às 17h30 e às 20 horas

Localização: CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Ingressos: R R$ 20 (adulto/sem bônus), R$ 15 (adulto/com bônus),R$ 15 (criança/sem bônus) e R$ 10 (criança/com bônus)

Informações: 3458.5868

Classificação: Livre⁣