No próximo sábado (11/04), Nova Odessa será uma das 133 cidades paulistas a receber a 18ª edição do Circuito Sesc de Artes, que neste ano integra as comemorações dos 80 anos do Sesc São Paulo. Das 15h às 20h, o Parque das Crianças (Av. Brasil, 525 – Parque Fabrício) se transformará em um grande palco multicultural com atrações para todas as idades, totalmente gratuitas.
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Realizado pelo Sesc São Paulo entre 21 de março e 26 de abril, esta edição do Circuito consolida-se como a maior já realizada, com mais de mil sessões artísticas ocupando praças e espaços públicos. Em Nova Odessa, o evento conta com a parceria da Prefeitura Municipal e traz uma programação que inclui música, teatro, dança, artes visuais, literatura e cinema.
Programação Circuito Sesc
- Música: Na música, os destaques ficam para o show Balanço Elegante, da Banda Sons de Jorge e a discotecagem da DJ Maravilha que apresenta um set que mistura MPB, soul, rap, jazz e dance music, ampliando o diálogo com a música afro-brasileira.
- Teatro: Na cena teatral, a programação traz a peça Somos Todos Chico Rei, do Núcleo Preto de Artes Afro-diaspóricas. O espetáculo conta de forma lúdica a história de resistência de Chico Rei, lendário rei africano escravizado no Brasil. A dança transita entre o urbano e o popular.
- Dança: A intervenção Teddy Boys – Plataforma 3/4, da Cia Círculo, amplia o diálogo entre dança, humor, música e acrobacia.
- Artes Visuais: As oficinas de artes visuais convidam o público a colocar a mão na massa com a construção de boi-bumbá com o Ateliê Passarada e máscaras low poly de animais brasileiros com o Coletivo Polyheads.
- Literatura: A programação conta com a intervenção Rio que Conta e Canta, do Coletivo Cafuzas; em que as pessoas são convidadas a mergulhar em um rio lúdico de narrativas sobre a natureza, transformando o espaço em um lugar de brincar.
- Cinema: A intervenção audiovisual 80 Anos de História: Um Sesc pra chamar de seu convida o público a participar de uma experiência imersiva e interativa a partir de um curta-metragem de animação sobre a trajetória do Sesc São Paulo.
“Receber o Circuito Sesc de Artes é uma oportunidade única de descentralizar a cultura e ocupar os espaços públicos da nossa cidade com arte e convivência. Convidamos toda a população de Nova Odessa e região para prestigiar essa grande festa no Parque das Crianças”, destaca o prefeito Leitinho.
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