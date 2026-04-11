No próximo sábado (11/04), Nova Odessa será uma das 133 cidades paulistas a receber a 18ª edição do Circuito Sesc de Artes, que neste ano integra as comemorações dos 80 anos do Sesc São Paulo. Das 15h às 20h, o Parque das Crianças (Av. Brasil, 525 – Parque Fabrício) se transformará em um grande palco multicultural com atrações para todas as idades, totalmente gratuitas.

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