O Procon de Americana registrou aumento de 15% nos atendimentos presenciais no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. O balanço das atividades divulgado pelo órgão mostra crescimento na procura da população pelos serviços, além da ampliação de campanhas de conscientização e de ações fiscalizatórias.

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O Balcão de Atendimento ao Consumidor realizou 2.520 atendimentos entre janeiro e março deste ano, frente aos 2.194 registrados no mesmo período de 2025.

Somados os demais canais de contato, o órgão contabilizou 3.630 atendimentos ao longo do trimestre. Somente no setor de cartas de informação preliminar foram emitidas mais de 700 notificações a fornecedores sobre reclamações de consumidores, buscando a solução das demandas antes da abertura de processo administrativo formal.

No período, também foram instauradas 266 notificações formais a fornecedores — documento extrajudicial utilizado para comunicar empresas sobre possíveis descumprimentos contratuais — contra 236 no primeiro trimestre do ano passado. Já as audiências de conciliação, nas quais o Procon atua na mediação de conflitos entre consumidores e empresas, somaram cerca de 100 encontros na sede do órgão.

Segundo o diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan, o conjunto de ações ampliou o alcance do serviço à população. “Também intensificamos o protocolo da campanha ‘Não se cale’, de combate à violência contra a mulher em bares e restaurantes da cidade, além do acompanhamento e da fiscalização em postos de combustíveis. Comparando com o mesmo período do ano passado e considerando a mudança da sede do Procon, é perceptível o aumento da procura pelo órgão”, destacou.

O Procon de Americana, vinculado à Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura

está localizado na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 151.