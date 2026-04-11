Grupo Caravana Fagulha de Hortolândia é selecionado para festival de teatro

Trupe (grupo) da Prefeitura irá apresentar espetáculo “Sacra Folia” no I Festeja – Festival de Teatro de Jarinu, em junho

A Prefeitura de Hortolândia tem investido na formação e na produção artística local. O trabalho já dá resultado positivo. Prova disso é que o Caravana Fagulha foi selecionado para participar do I Festeja – Festival de Teatro de Jarinu, que será em junho. A trupe irá apresentar o espetáculo “Sacra Folia”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O festival terá participação de grupos de outros oitos municípios da região. Os três melhores espetáculos serão premiados.

A Caravana Fagulha é formada por 12 alunos do curso de Iniciação Teatral Adulto, ministrado pela Secretaria de Cultura, sob orientação do professor e diretor Shita Yamashita. O grupo fez sua estreia com a peça “Sacra Folia” na Semana Cultural de novembro do ano passado.

O professor e diretor Shita Yamashita destaca a seleção do grupo para participar do festival. “Será uma experiência única para o elenco, com atores e atrizes que vão participar, pela primeira vez, de um festival de teatro fora de Hortolândia. A missão de representar nossa cidade é algo muito prazeroso. Vamos nos preparar para chegarmos em Jarinu e fazer um belo espetáculo”, comemora o diretor.

“SACRA FOLIA”

O espetáculo é uma comédia em formato de auto natalino. A história narra a fuga da Sagrada Família, José, Maria e o menino Jesus, que é perseguida pelo rei Herodes, sua esposa Boracéia e o Diabo.

Para fugir de Herodes, a Sagrada Família vem para o Brasil, onde recebe a ajuda de João Teité e Matias Cão, dois personagens criados pelo renomado dramaturgo paraense Luís Alberto de Abreu, autor da peça.

A trama mistura elementos do sagrado e do profano, além de trazer humor e crítica social. A peça é uma reflexão sobre a luta pela sobrevivência e a busca por justiça em meio às adversidades.