Saiu o nome do novo secretário de Educação de Nova Odessa. Luiz Miguel Martins Garcia deixa o posto semelhante na pequena Sud Menucci, também no interior paulista. Ele trabalha com educação há mais de uma década.

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Ele entra no lugar de Vânia Cezaretto, que deixou o posto afirmando sobrecarga de trabalho na administração.

Em seu perfil aparece como “educador, gestor público e pesquisador brasileiro, reconhecido por sua atuação na defesa da educação municipal”.

Atualmente, é Dirigente Municipal de Educação de Sud Mennucci/SP e eleito Presidente Nacional da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) para o biênio 2025/2027.

Saiu Feitoza do governo

Após ameaças e até o que seria uma briga por estacionamento, o diretor de Habitação Diego Feitoza deixou o governo Leitinho Schooder (PSD). Ele trabalhava desde o 1o mandato de Leitinho e saiu somente para ser candidato a vereador em 2024.

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