A 4ª Rota Cervejeira de Americana agitou o Centro de Cultura e Lazer (CCL) nesta sexta-feira (10), primeiro dia de evento, que continua neste sábado (11), das 14h às 22h, e domingo (12), das 12h às 22h.

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O festival tem entrada solidária mediante a doação de um quilo de farinha de trigo, fubá ou macarrão para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, no Jardim São Paulo.

O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, marcaram presença na noite de abertura da Rota, assim como os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico) e Andrea Gonçales (Meio Ambiente), do superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fabio Renato de Oliveira, do vereador Fernando da Farmácia e do diretor geral da FAM (Faculdade de Americana), Gustavo Azzolini.

“Estamos felizes com a presença do público na primeira noite da Rota Cervejeira. Esse evento caiu no gosto de Americana e esperamos todos de volta amanhã aqui, no CCL, para muito mais atrações. Tudo foi organizado com muito carinho e segurança, pensando no conforto das famílias”, disse o prefeito.

São, ao todo, 10 cervejarias artesanais de Americana e região (Kalango Cervejaria, Seven Hands, Marés Cervejaria Artesanal e HopBeer, Tesla Cervejaria, Grifo Cervejaria, Landel Cervejaria, RuErA, Formiga Cervejaria e Seo Carneiro Cervejaria) com mais de 60 tipos de cervejas, incluindo opção sem álcool.

A programação cultural inclui oito bandas e grupos musicais (Pra Swingar, Banda Edhem, Ska7, Suzy Kill Creedence Cover, Elephant, Relíquia Power Trio, New Kids On The Rock e Artéria Rock), com apresentação e discotecagem do DJ Viny Blanco nos intervalos.

A Rota Cervejeira tem ainda uma praça de alimentação com 11 estabelecimentos gastronômicos (Cadê meu Shake?, Brasa BBQ, Buenos Comida de Rua, Fernando Crepe Suíço, Pastel Poko Loko, Spaghetti Mania, Padaria Dona Vitória, Pedro Spadaro Gastronomia na Brasa, Viva o Churrasco, Churros das Meninas e Feltrin Burger). Área kids com brinquedos infláveis e exposição de artesanato de participantes da Feira Ameriart completam as atrações do evento, que tem acessibilidade para PCDs e pessoas com mobilidade reduzida.

A Rota Cervejeira é realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e tem a parceria da FAM (Faculdade de Americana), por meio do Programa Conexão Cultura, com produção da Bokme! Produções e apoios do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e da Região Turística Bem Viver.

Programação musical Rota Cervejeira:

11/04 (sábado)

16h – Ska7 (Variada)

18h – Suzy Kill (Creedence Cover)

20h – Elephant (Rock)

12/04 (domingo)

14h – Relíquia Power Trio (Rock)

17h – New Kids On The Rock (Rock)

20h – Artéria Rock (Rock)

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