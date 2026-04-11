Sumaré: Hélio Silva homenageia professora por inovação e protagonismo estudantil

Moção aprovada pelo plenário da Câmara à educadora Stella Godoi reconhece trabalho que integra educação, cidadania e solidariedade no Colégio Objetivo Erentrud

O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Hélio Silva (Cidadania), apresentou uma moção de congratulação em homenagem à professora Stella Godoi, do Colégio Objetivo Erentrud, em reconhecimento ao seu trabalho de destaque no desenvolvimento de projetos educacionais transversais e no incentivo ao protagonismo estudantil.

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A iniciativa foi submetida à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade como forma de valorizar práticas pedagógicas que contribuem para a formação integral dos alunos.

Professora homenageada por Hélio Silva

Com formação em Gestão de Recursos Humanos e Licenciatura em Matemática, Stella Godoi tem se destacado por adotar metodologias que vão além do ensino tradicional, conectando o conteúdo acadêmico à realidade vivida pelos estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio da região do Matão.

Sua atuação evidencia a importância de uma educação contextualizada, que estimula não apenas o aprendizado teórico, mas também o desenvolvimento de competências sociais e cidadãs.

Entre os projetos desenvolvidos, ganha destaque a Olimpíada Escolar, iniciativa que ultrapassa o caráter competitivo e se consolida como um espaço de construção de valores. A proposta envolve atividades que incentivam o engajamento dos alunos em ações solidárias, como arrecadação de alimentos e agasalhos, além de promover o contato direto com o Poder Legislativo, contribuindo para a formação de uma consciência crítica e participativa entre os jovens.

Ao apresentar a moção, Hélio Silva ressaltou que o trabalho da professora representa um exemplo de dedicação, inovação e compromisso com a educação de qualidade. Para o parlamentar, reconhecer iniciativas como essa é fundamental para incentivar práticas que transformam a realidade social por meio da educação. A homenagem também reforça a importância do papel do educador na formação de cidadãos éticos, solidários e preparados para os desafios da sociedade contemporânea.