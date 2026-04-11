Obra do Barracão 8 do Complexo Usina Santa Bárbara avança

Avança a obra de restauro e requalificação do Barracão 8, no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. Entre os avanços já realizados, destaca-se a substituição completa do telhado, etapa fundamental para garantir a integridade estrutural do prédio. As equipes seguem agora com outras melhorias importantes, como intervenções estruturais e adequações internas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa integra o projeto “Usina de Memórias – ressignificando o passado”, e prevê a implantação de um espaço com mais de 600 m², preparado para receber apresentações culturais, ensaios, oficinas e diversas atividades artísticas. A proposta inclui ainda área social com café, camarins, vestiários e salas administrativas, além de mobiliário modular que permitirá diferentes configurações de uso, ampliando a interação com o público.

“Seguimos avançando com o restauro e a requalificação do Barracão 8, um espaço que carrega história e que agora ganha um novo significado para a cultura da nossa cidade. É um projeto pensado com cuidado para preservar a memória do Complexo Usina Santa Bárbara e, ao mesmo tempo, preparar o espaço para o futuro e fortalecer Santa Bárbara d’Oeste nesse patamar elevado que a cultura do Município já alcançou, consolidando ainda mais a cidade como referência no Estado”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

Além das intervenções no Barracão 8, o Complexo Usina Santa Bárbara também será contemplado com a ampliação dos banheiros e a construção de uma cozinha industrial. Os investimentos reforçam o papel do espaço como um dos principais equipamentos culturais do município, apto a receber grandes eventos e atividades ao longo de todo o ano.

A ação é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Indústrias Romi e Denso do Brasil e apoio das empresas Supermercados Pague Menos, Texfyt e TRBR. A gestão técnica do projeto é do Instituto Restauro, sob coordenação de Moacyr Corsi Junior, e o projeto arquitetônico é assinado por André dos Santos Ribeiro, da OCA Arquitetura e Design LTDA. A requalificação do Barracão 8 foi aprovada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste (Codepasbo).

Em 2023, o Complexo Usina Santa Bárbara passou por modernizações estruturais, incluindo reservatório de água, atualização dos sistemas hidráulico e elétrico, proteção contra descargas atmosféricas e novos banheiros externos, elevando o conforto e a segurança do público. Já em 2016, a área externa foi ampliada e revitalizada com um pátio de 7 mil m², piso ecológico, nova iluminação, drenagem, paisagismo e mobiliário, tornando o local mais adequado para grandes eventos.

Leia Mais notícias da cidade e região