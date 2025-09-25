Círculo do Livro de SBO debate sobre “O Perfume” na Biblioteca Central

O Círculo do Livro traz para debate a obra “O Perfume”, de Patrick Süskind, no dia 30 de setembro (terça-feira), às 19 horas, na Biblioteca Central. Considerado um clássico contemporâneo, o livro combina lirismo e obscuridade para discutir os limites da vida e da morte. A atividade não requer inscrição prévia e contará ainda com o sorteio de um livro, cujo título será escolhido pela equipe do espaço cultural.

Publicado em 1985, o romance narra a trajetória de Jean-Baptiste Grenouille, um homem nascido na França do século XVIII dotado de um olfato extraordinário. Obcecado em capturar o cheiro humano perfeito, ele se envolve em crimes perturbadores, em uma trama que mistura lirismo, obscuridade e reflexões sobre poder, desejo e obsessão, envolvendo assassinatos de jovens mulheres.

Com objetivo de discutir obras literárias relevantes, valorizando a formação de leitores e o acesso à literatura de forma gratuita e democrática, o Círculo do Livro de Santa Bárbara d’Oeste já passou em 2025 por grandes obras da literatura, como Memorial de Maria Moura (Rachel de Queiroz), A Vegetariana (Han Kang), É assim que se perde a guerra do tempo (Amal El-Mohtar), Conclave (Robert Harris), Capitães da Areia (Jorge Amado), A máquina de fazer espanhóis (Valter Hugo Mãe) e A falência (Julia Lopes de Almeida).

A Biblioteca Central está localizada na Rua Campos Sales, 70, no Centro, ao lado do Terminal Urbano.

Círculo do Livro | “O Perfume” de Patrick Süskind

Dia 30 de setembro (terça-feira), às 19 horas

Local: Biblioteca Central | Rua Campos Sales, 70, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP (ao lado do Terminal Urbano)

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia

