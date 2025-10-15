O Círculo do Livro da Biblioteca Central de Santa Bárbara d’Oeste realizará um encontro especial neste mês, voltado à celebração da obra da escritora Sônia Barros, autora barbarense com trajetória reconhecida na literatura infantil e juvenil. Integrando o projeto “Nas Asas da Leitura”, contemplado pela PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), o evento gratuito será no dia 21 de outubro, terça-feira, às 19 horas.

Diferente das edições anteriores, o encontro não terá um único título em debate. Desta vez, os participantes poderão escolher livremente qual livro da autora desejam ler. As obras estarão disponíveis para empréstimo nas bibliotecas do Município. Para isso, é necessário que o leitor tenha cadastro na rede municipal de bibliotecas. Durante o encontro, haverá também o sorteio de um livro, cujo título será escolhido pela própria biblioteca.

Sobre a autora Sônia Barros

Residente em Santa Bárbara d’Oeste desde a infância, Sônia Barros é formada em Letras e se dedica integralmente à escrita literária. Além de autora de 27 livros voltados ao público infantil e juvenil, a escritora realiza visitas a escolas, encontros com educadores e mediações de leitura em diversas regiões do país.

Entre os reconhecimentos recebidos ao longo da carreira estão: Prêmio Paraná de Literatura, na categoria Poesia; Prêmio João-de-Barro, Concurso Nacional de Literatura para Crianças e Jovens; Melhor Texto Literário e Livro do Ano, pela AEILIJ; Selos “Altamente Recomendável” da FNLIJ (categorias Criança e Jovem); Selos Distinção e Seleção da Cátedra Unesco de Leitura – PUC-Rio; Selo Brasil – Caminhos da Leitura, em Pombal (Portugal); Seleção para o Catálogo da Feira de Bolonha, na Itália; e Seleção para a campanha “Leia para uma criança”, da Fundação Itaú Social.

Serviço:

Círculo do Livro | Obras de Sônia Barros

Dia 21 de outubro, terça-feira, às 19 horas

Local: Biblioteca Central | Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro

Evento gratuito, não precisa de inscrição

Sorteio de um livro, com o título a ser escolhido pela biblioteca

