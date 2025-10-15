O Parque Maeda, em Itu (SP), reabre suas portas ao público nesta sexta-feira, 17 de outubro, após sediar a 5ª edição do Tomorrowland Brasil — um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo. Com o encerramento da desmontagem da estrutura do evento, o complexo volta a operar normalmente e retoma suas atrações que encantam visitantes de todas as idades.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre as novidades do fim de semana, está a reabertura do pomar de jabuticabas, uma das experiências mais tradicionais do parque e que entra agora em final de safra. São mais de mil pés carregados, oferecendo aos visitantes a oportunidade de colher e saborear as frutas diretamente do pé — uma vivência que combina natureza, tranquilidade e o prazer de aproveitar o melhor do campo.

O passeio ao pomar custa R$ 25,00 por pessoa, com consumo ilimitado no local. Quem quiser levar as jabuticabas para casa pode adquirir uma cumbuca por R$ 15,00. As visitas acontecem na sexta, sábado e domingo, das 10h às 16h. Para participar, é necessário adquirir o ingresso do passeio e também o passaporte Day Use ou a entrada avulsa do parque. Crianças menores de quatro anos, acompanhadas de um pagante, têm entrada gratuita.

De volta à programação regular, o Parque Maeda oferece diversas opções de lazer ao ar livre, como pesca esportiva, passeios a cavalo, de quadriciclo, de helicóptero, trenzinho, pedalinho e teleférico, além da visita ao Jardim Japonês, à Árvore Gigante e às Rodas d’Água. O parque aquático e o tradicional almoço self-service também voltam a funcionar normalmente.

Os ingressos para o Day Use e reservas na Pousada Maeda podem ser feitos antecipadamente pelo site oficial do parque.



Sobre o parque Maeda

O Maeda conta com infraestrutura completa de lazer e hospedagem ao visitante, incluindo pesqueiro, um dos maiores restaurantes self-services do país e um dos maiores jardins japoneses do Brasil. É possível ter acesso ao Parque Maeda pelo passaporte Day Use. O passaporte é um pacote que já inclui o almoço, passeios como jardim japonês, árvore gigante e rodas d’água, parque aquático, pesca esportiva, passeios de trenzinho e de teleférico, pedalinho e quadriciclo. Com o passaporte Day Use, o almoço é à vontade com uma grande variedade de pratos quentes, comida japonesa e bebida não alcoólica. O passaporte pode ser adquirido antecipadamente pelo site.

O parque aquático do Maeda tem piscinas com toboáguas para crianças e adultos e conta com o apoio e a segurança de monitores e salva-vidas. Há, ainda, passeios a cavalo e voo de helicóptero por todo o perímetro do parque. A vista panorâmica é incrível e atrai muita gente.

Pesca esportiva e hospedagem

Para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo de lazer tem diversos espaços para a prática da pesca, sendo eles: Tancão, Tanques de Engorda e os tanques do próprio parque. Em todos eles é possível fisgar espécies diferenciadas em meio a uma exuberante paisagem natural, repleta de verde e ar fresco.

Para ter uma experiência ainda mais bacana e aproveitar com calma, hospede-se na Pousada Maeda. A pousada já conta com uma piscina privativa e fica ao lado do Parque Maeda. Há apartamentos e chalés para casais e famílias com banheiro, TV, frigobar e roupas de cama e banho.

Thermas de São Pedro anuncia a 4ª edição do “Na Onda Festival” com tributo a João Paulo

Evento acontece no dia 16 de novembro e terá show de Jéssica Reis, filha do parceiro de Daniel

O Thermas de São Pedro realiza, no próximo dia 16 de novembro, a 4ª edição do Na Onda Festival, um dos eventos mais aguardados do interior paulista. Este ano, o festival presta um tributo especial a João Paulo, eternizado ao lado de Daniel como uma das duplas mais icônicas da música sertaneja. A atração principal será a cantora Jéssica Reis, filha de João Paulo, que vem conquistando o público com seu talento e carisma. Veterinária de formação, Jéssica iniciou sua carreira musical recentemente, incentivada por Daniel, amigo e parceiro de seu pai. Entre seus trabalhos de destaque está a canção “Meu Grande Parceiro”, em que, por meio da inteligência artificial, recria a voz de João Paulo para um dueto simbólico entre pai e filha. O evento também contará com show da dupla Luiz Paulo & Léo, nova revelação do sertanejo, que se destaca pela sonoridade clássica que remete aos grandes sucessos de João Paulo & Daniel, convidando o público a reviver grandes sucessos que marcaram a história da música brasileira, como “Só Dá Você em Minha Vida”, “Eu Me Amarrei”, “Minha Estrela Perdida” e “Estou Apaixonado”. O Na Onda Festival será realizado no palco da piscina de ondas do Thermas de São Pedro, oferecendo cenografia envolvente e um ambiente integrado à natureza. O público poderá ainda aproveitar todas as atrações do parque aquático, que incluem toboáguas de padrão internacional, piscinas aquecidas, ofurôs, cascatas e áreas de descanso, tornando o festival uma experiência completa de lazer e bem-estar. Hospedagem e experiência completa Para quem deseja viver o evento por completo, a dica é se hospedar no São Pedro Thermas Resort, inaugurado em 2023 e localizado a poucos metros do parque. Os hóspedes têm acesso ilimitado às atrações do Thermas (conforme calendário), com conforto, comodidade e uma estrutura moderna e acolhedora. Serviço – 4ª edição do Na Onda Festival Data: 16 de novembro de 2025 (domingo) Local: Parque Aquático Thermas de São Pedro – São Pedro/SP Atrações: Jéssica Reis e Luiz Paulo & Léo Tema: Tributo a João Paulo Sobre o Na Onda Festival Criado pelo Thermas de São Pedro, o Na Onda Festival é um evento anual que celebra a música e o lazer em meio à natureza. A cada edição, o festival apresenta uma temática especial e artistas de destaque nacional, consolidando-se como um dos principais eventos musicais do interior paulista de parques aquáticos.

Veja notícias internacional e turismo