Longe dos holofotes políticos desde a época em que findou a gestão João Doria no Governo do Estado, o americanense Cauê Macris foi visto em publicação de rede social nesta quarta-feira (15) ao lado do secretário de Habitação de Hortolândia, Rogério Mion. Muito próximos, CM e RM aparecem em agenda na capital paulista com o vereador Dionatan Domingues, de Hortolândia.

“Revendo um grande amigo e parceiro de longa data. Um político nato, com quem tive o prazer de trabalhar e realizar muitos projetos”, destacou Mion. Ele trabalhou na gestão do prefeito Bill Vieira de Souza (2013-2020) em Nova Odessa, coordenando o Clube da Melhor Idade e acompanhando de perto o Fundo Social de Solidariedade.

Depois, fez parte do governo do prefeito Angelo Perugini, em Hortolândia. E integra o 1º escalão do governo de Zezé Gomes/Cafu Cesar, com passagem em algumas áreas. Rogério Mion tem se destacado na região pela quantidade de projetos habitacionais e regularizações fundiárias realizadas.

Ao longo dos últimos anos, quase 5 mil imóveis foram regularizados no município e a Prefeitura entregou quase 4 mil apartamentos pelo Programa “Minha Casa Minha Vida”, beneficiando aproximadamente 10 mil famílias, especialmente em áreas públicas e vulneráveis.

Mais próximo de Cauê do que Vanderlei e Rafael, Mion é também um forte articulador político. Atualmente coordena o PP (Partido Progressista) em diversas cidades no entorno de abrangência de Hortolândia, tido como uma das peças-chave das estratégias para 2026 e 2028.