Zezé Di Camargo pede anistia aos golpistas do 8 de janeiro

Para quem achava que a pior escolha do Zezé Di Camargo era seguir cantando mesmo sem voz, ele veio provar que pode piorar ainda mais. O cara ergueu uma camiseta pela anistia num show na cidade de Porto Belo, SC.
Festas Juninas: Ecad registra aumento de 42% na distribuição de direitos autorais em 2025, mas inadimplência ainda preocupa
O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) registrou em 2025 um crescimento de 42,6% no valor distribuído em direitos autorais no segmento de Festas Juninas, alcançando o total de R$ 8,4 milhões. O resultado reflete a importância da música nas celebrações populares e o esforço contínuo do Ecad em garantir a remuneração dos criadores.
O repasse beneficiou 15.562 compositores, intérpretes e demais titulares de música, número 38% maior em comparação ao mesmo período de 2024, quando 11.298 profissionais foram contemplados. A distribuição ocorre anualmente no mês de setembro, com base nas execuções captadas durante os meses de maio a agosto, que concentram a maior parte das celebrações juninas no país.
Em 2025, a arrecadação de direitos autorais durante o período das Festas Juninas somou R$ 21,3 milhões. No entanto, a inadimplência do segmento ultrapassou R$ 5 milhões. Somando os últimos três anos, o total de valores não pagos já chega a cerca de R$ 15 milhões.
“A tradição junina é uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil e a música é elemento essencial dessas celebrações. É fundamental que todos os organizadores de eventos, sejam públicos ou privados, respeitem a legislação e contribuam para a valorização do trabalho dos compositores e artistas. O Ecad segue reforçando ações de conscientização e diálogo para reduzir a inadimplência no setor”, afirma Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad.
O Ecad ressalta que os números sobre inadimplência podem ser ainda maiores, uma vez que não há informações completas sobre os custos musicais das prefeituras inadimplentes, dados fundamentais para o cálculo da cobrança dos direitos autorais. Essa é uma questão que se repete há pelo menos 20 anos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde os festejos de São João são mais tradicionais e reúnem grandes públicos.
Ranking das músicas mais tocadas do segmento de Festas Juninas 2025
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Festa na roça
|Palmeira / Mario Zan
|2
|Olha pro céu
|Gonzagão / José Fernandes De Carvalho
|3
|Frevo mulher
|Zé Ramalho
|4
|Fogo sem fuzil
|Gonzagão / José Marcolino
|5
|Pagode russo
|João Silva / Gonzagão
|6
|Xote dos milagres
|Tato
|7
|Olhinhos de fogueira
|Luiz Fidelis
|7
|O xote das meninas
|Zé Dantas / Gonzagão
|8
|Anunciação
|Alceu Valença
|9
|Eu só quero um xodó
|Anastácia / Dominguinhos
|10
|Espumas ao vento
|Accioly Neto