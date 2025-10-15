Zezé Di Camargo pede anistia aos golpistas do 8 de janeiro

Para quem achava que a pior escolha do Zezé Di Camargo era seguir cantando mesmo sem voz, ele veio provar que pode piorar ainda mais. O cara ergueu uma camiseta pela anistia num show na cidade de Porto Belo, SC.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Vídeo Zezé Di Camargo

Festas Juninas: Ecad registra aumento de 42% na distribuição de direitos autorais em 2025, mas inadimplência ainda preocupa

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) registrou em 2025 um crescimento de 42,6% no valor distribuído em direitos autorais no segmento de Festas Juninas, alcançando o total de R$ 8,4 milhões. O resultado reflete a importância da música nas celebrações populares e o esforço contínuo do Ecad em garantir a remuneração dos criadores.

O repasse beneficiou 15.562 compositores, intérpretes e demais titulares de música, número 38% maior em comparação ao mesmo período de 2024, quando 11.298 profissionais foram contemplados. A distribuição ocorre anualmente no mês de setembro, com base nas execuções captadas durante os meses de maio a agosto, que concentram a maior parte das celebrações juninas no país.

Em 2025, a arrecadação de direitos autorais durante o período das Festas Juninas somou R$ 21,3 milhões. No entanto, a inadimplência do segmento ultrapassou R$ 5 milhões. Somando os últimos três anos, o total de valores não pagos já chega a cerca de R$ 15 milhões.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“A tradição junina é uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil e a música é elemento essencial dessas celebrações. É fundamental que todos os organizadores de eventos, sejam públicos ou privados, respeitem a legislação e contribuam para a valorização do trabalho dos compositores e artistas. O Ecad segue reforçando ações de conscientização e diálogo para reduzir a inadimplência no setor”, afirma Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad.

O Ecad ressalta que os números sobre inadimplência podem ser ainda maiores, uma vez que não há informações completas sobre os custos musicais das prefeituras inadimplentes, dados fundamentais para o cálculo da cobrança dos direitos autorais. Essa é uma questão que se repete há pelo menos 20 anos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde os festejos de São João são mais tradicionais e reúnem grandes públicos.

Ranking das músicas mais tocadas do segmento de Festas Juninas 2025