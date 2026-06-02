A equipe técnica do Zoo Americana realizou, na sexta-feira (29), o manejo de dois filhotes de cisne-negro (Cygnus atratus), nascidos em 2 de maio de 2026, para procedimentos de avaliação de saúde, pesagem, identificação individual e coleta de material biológico.

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Durante a atividade, os filhotes passaram por avaliação clínica e pesagem, procedimentos fundamentais para o acompanhamento do desenvolvimento e das condições de saúde das aves nos primeiros meses de vida. O manejo integra o protocolo de monitoramento realizado pela equipe técnica do zoológico para garantir o bem-estar e o crescimento adequado dos animais.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, destacou a importância do acompanhamento contínuo dos animais mantidos sob cuidados do Parque Ecológico.

“O nascimento desses filhotes representa mais um resultado positivo do trabalho técnico desenvolvido pela equipe do Parque Ecológico. O monitoramento realizado desde os primeiros dias de vida é fundamental para assegurar a saúde dos animais e reforça o compromisso da Prefeitura de Americana com a conservação da fauna, a pesquisa e a educação ambiental”, afirmou a secretária.

Além da avaliação física, os filhotes receberam microchips de identificação, procedimento que permite o controle individualizado dos animais que compõem o plantel do zoológico. Também foi realizada a coleta de sangue para exame de sexagem por DNA.

Cisne-negro e a operação

A médica-veterinária do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” Michelle Falcade Forti, explicou a importância dos procedimentos realizados durante o manejo.

“A implantação do microchip é um método seguro e permanente de identificação individual dos animais, permitindo o acompanhamento de todo o histórico de cada exemplar ao longo da vida. Também realizamos a coleta de sangue para a sexagem por DNA, uma vez que os cisnes-negros não apresentam dimorfismo sexual, ou seja, machos e fêmeas possuem características físicas muito semelhantes, tornando necessária a análise genética para a identificação do sexo”, explicou Michelle.

Os procedimentos realizados integram as ações permanentes de manejo e monitoramento desenvolvidas pelo Parque Ecológico de Americana, contribuindo para o acompanhamento da saúde dos animais, a manutenção dos registros clínicos individuais e o fortalecimento dos programas de conservação das espécies mantidas sob cuidados da instituição.

O nascimento e o desenvolvimento dos filhotes também representam uma importante oportunidade para sensibilizar os visitantes sobre a conservação da fauna e a importância dos zoológicos modernos no apoio à pesquisa, educação ambiental e preservação da biodiversidade.

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