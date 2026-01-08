Clareador dental brasileiro é eleito o melhor nos EUA pela sétima vez

Produzido no Brasil, o Whiteness Perfect, da FGM Dental Group — referência em soluções odontológicas no Brasil e no mundo — acaba de conquistar, pelo sétimo ano consecutivo, o reconhecimento de melhor clareador dental de uso caseiro nos Estados Unidos, concedido pela Dental Advisor, renomado centro de pesquisa e referência internacional no setor odontológico. O resultado reforça o protagonismo da marca brasileira no cenário global e representa um momento simbólico para a empresa, que celebra os seus 30 anos de atuação.

A entidade responsável pela premiação é uma das principais referências internacionais na avaliação de materiais odontológicos. O processo considera critérios como desempenho do produto, consistência da formulação, aceitação no mercado e análise de profissionais da área ao longo de extensos períodos de teste, resultando na concessão de selos de qualidade e recomendações aos produtos de melhor performance.

Lançado em 1996, o Whiteness Perfect consolidou-se como um dos principais produtos do portfólio da companhia e como pioneiro do clareamento dental brasileiro. O clareador se destaca pela segurança no uso domiciliar supervisionado com alto rendimento. Presente em mais de 100 países, integra a linha Whiteness, líder no mercado nacional e entre as mais reconhecidas no segmento de estética dental.

Para Bianca Mittelstädt, CEO da FGM, o reconhecimento reforça a solidez do trabalho desenvolvido pela empresa ao longo de três décadas. “Ser reconhecida novamente por uma organização internacional tão relevante reforça a consistência da nossa estratégia e o compromisso permanente com qualidade, inovação e desenvolvimento baseado em ciência. Esse resultado não é apenas sobre um produto, mas sobre a capacidade da indústria brasileira de competir e se destacar nos mercados mais exigentes do mundo”, afirma.

Com investimentos contínuos em pesquisa, desenvolvimento e capacitação, a FGM Dental Group amplia sua atuação no Brasil e no exterior, levando tecnologia, inovação e soluções de alta performance para profissionais e pacientes em diferentes países.

