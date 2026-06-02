Sumaré Unida na Torcida: Ruas Próximas a Escolas Municipais Ganham Cores da Copa em Ação Conjunta entre Alunos e Artistas Locais

Clima de Copa na região- As ruas de acesso às Escolas Municipais Sabidinho e Antônio Palioto ganharam cores especiais nesta segunda-feira (1º) em uma ação que reuniu estudantes da rede municipal de ensino e artistas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A iniciativa transformou o entorno das unidades escolares em um espaço de expressão cultural e celebração da Copa do Mundo.

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Com desenhos inspirados nas cores do Brasil e mensagens de incentivo à Seleção Brasileira, os participantes ajudaram a criar um ambiente de integração entre escola, comunidade e poder público.

A atividade foi realizada por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e de Cultura e Turismo, com o objetivo de estimular a criatividade, o trabalho em equipe, o sentimento de pertencimento e a valorização dos espaços públicos.

O prefeito Henrique do Paraíso e o vice-prefeito André da Farmácia acompanharam a ação, conversaram com alunos e educadores e destacaram a importância de iniciativas que unem educação, cultura e participação comunitária.

“Ver nossas crianças participando ativamente de ações como essa reforça a importância de investir em educação e cultura. São experiências que fortalecem o vínculo dos alunos com a escola e com a cidade”, afirmou o prefeito Henrique do Paraíso.

Para o vice-prefeito André da Farmácia, a atividade demonstra a força da participação popular. “Quando a comunidade se envolve junto com a escola e com o poder público, criamos ambientes mais acolhedores e fortalecemos o sentimento de pertencimento à cidade”, destacou.

A ação integra o calendário de atividades desenvolvidas pelo município e reforça o compromisso da Prefeitura de Sumaré com projetos que promovam cidadania, cultura e desenvolvimento humano.

Hortolândia realiza Fan Fests nos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Prefeitura irá montar telões para a população assistir os jogos da seleção brasileira nos dias 13/06, às 19h, no Lago da Fé; 19/06, às 21h30, próximo à lagoa do Jd. Amanda; e 24/06, às 19h, no Centro de Eventos A Poderosa

Hortolândia entra no clima da Copa do Mundo para animar a torcida. A Prefeitura irá promover Fan Fests nos dias dos jogos da seleção brasileira. Os eventos serão em locais diferentes da cidade (confira abaixo a programação). A ação é uma parceria das Secretarias de Cultura, de Esporte e Lazer e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

Para iniciar a jornada futebolística brasileira com muita sorte na conquista do hexa, a Prefeitura realiza a primeira Fan Fest no dia 13/06, quando o Brasil estreia na Copa contra o Marrocos.

Neste dia, o evento começará, às 17h, com um “treinão” de corrida no Lago da Fé. A ação, promovida pelo time São Miguel F.C., dará duas voltas ao longo da ciclovia no entorno do lago. Para animar os corredores, haverá uma bike e um DJ que vão na frente para conduzir o percurso.

Depois de gastar as energias na corrida, o público poderá matar a fome a sede com os food trucks de empreendedores que participam da feira do Lago da Fé, gerida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

MAIS FAN FESTS Clima de Copa

A segunda Fan Fest será no dia 19/06, quando o Brasil enfrenta o Haiti. O evento será, às 19h, na rua Casemiro de Abreu, ao lado da quadra de futebol society), próximo à lagoa, no Jardim Amanda.

Para encerrar a fase de grupos da Copa do Mundo, a Prefeitura promove a terceira Fan Fest no dia 24/06, quando o Brasil joga contra a Escócia. O evento será, às 19h, no Centro de Eventos A Poderosa.

Confira abaixo a programação das Fan Fests da Prefeitura de Hortolândia:

Fan Fest – Brasil X Marrocos

Data: 13/06 (sábado)

Horário: 19h

Local: Parque Socioambiental Lago da Fé

Endereço: avenida Joaquim Martarolli, s/nº, Parque Gabriel

Fan Fest – Brasil X Haiti

Data: 19/06 (sábado)

Horário: 21h30

Local: Ao lado da quadra de futebol society, próximo à lagoa

Endereço: rua Casemiro de Abreu, s/nº Jardim Amanda

Fan Fest – Brasil X Escócia

Data: 24/06 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Anibal Justino Pereira, s/nº, Jardim Santa Izabel